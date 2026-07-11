NUOVO INCIDENTE STRADALE MORTALE

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Questa mattina c’è stato un altro incidente stradale mortale sulle strade salentine. E’ successo sulla provinciale che da Montalbano, frazione di Fasano, porta alle spiagge di Ostuni e di Brindisi. La vittima è Giuseppe Palazzo, 62 anni, di Cisternino, titolare in paese dell’omonimo bar.

Per cause ancora da accertare, la moto Piaggio Beverly che guidava che guidava si è scontrata con una Opel Corsa. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è morto poco dopo l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimarlo.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità.

La Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un’ikndagine.





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