GIOVANE LECCESE, GIA’ AI DOMICILIARI PER STALKING, FINISCE IN CARCERE
(Rdl) _______________ Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 23 anni, di Lecce, accusato di atti persecutori nei confronti della ex, con precedenti per rapina, ricettazione e maltrattamenti contro familiari.
Il provvedimento, emesso dal gip presso il Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l’aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione della magistratura scaturisce dalle ripetute violazioni documentate dai poliziotti: il giovane aveva infatti manomesso il dispositivo elettronico per allontanarsi arbitrariamente dal proprio domicilio, continuando nel contempo a perseguitare la vittima tramite i social network. Inoltre, l’indagato aveva contattato alcuni amici alla parte offesa nel tentativo di indurla a ritrattare le querele precedentemente sporte.
Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola.
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