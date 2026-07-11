PURE IL “Cessate il fuoco” SUL FRONTE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL SALENTO E’ FINITO, NON SOLO: NON E’ MAI ENTRATO IN VIGORE. L’EMERGENZA CONTINUA. OGGI FUMO E FIAMME SULLA LECCE – GALLIPOLI

(Rdl) ______________ Questo pomeriggio la pagina Facebook IL SALENTO segnala con alcune foto eloquenti un “inferno di fuoco sulla SS 101 Lecce-Gallipoli, un vasto e impressionante incendio”.

Non abbiamo al momento ulteriori informazioni.

L’autore posta poi alcune sue considerazioni:

“Non avevo mai visto, prima d’ora, la mia terra soffrire così tanto. Quest’anno gli incendi l’hanno letteralmente divorata, lasciando dietro di sé solo cenere, fumo e un senso profondo di vuoto. È uno schifo, non ci sono altre parole per definirlo. Siamo logorati, stanchi, schifati da uno spettacolo così desolante che si ripete sotto i nostri occhi impotenti. Non ne possiamo davvero più.

Ci chiediamo continuamente perché debba succedere tutto questo, chi possa avere il coraggio di distruggere così tanta bellezza. La terra non è solo suolo su cui camminiamo: è la nostra identità, la nostra casa, il nostro futuro. La natura ci dona la vita, e in cambio riceve solo violenza”.

Il primo commento è la domanda di Lamberto Facelli:

“Ero in Salento due settimane fa.. incendi appiccati dappertutto…bruciano le sterpaglie o c’è un disegno concreto dietro tutto questo disastro??”.

Così gli ha risposto Katia Montinaro: “servono i terreni liberi per agevolare la svendita dei terreni stessi favorendo il cambio di destinazione d’uso”.

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LA RICERCA nel nostro articolo immediatamente precedente

L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo del 4 luglio scorso

e del 16 giugno 2025

Category: Costume e società