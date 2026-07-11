SPARI, ESPLOSIONI E INCENDI PER RISENTIMENTO, ARRESTATO A CASARANO UOMO ACCUSATO DI ATTI PERSECUTORI

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Ieri pomeriggio i Carabinieri di Casarano hanno arrestato un uomo di 49 anni, come richiesto dal gip del Tribunale di Lecce, accusato di aver compiuto, nel corso degli ultimi tre anni, una lunga serie di atti persecutori e di intimidazioni nei confronti di un concittadino di 42 anni e dei suoi familiari, tra cui la convivente e i due fratelli. Alla base di tutto, il risentimento maturato in seguito a vicende personali.

Nella ricostruzione degli inquirenti, fra le altre, un colpo di fucile sparato contro il cancello dell’abitazione; un ordigno fatto esplodere sotto l’auto; un incendio della stessa, e di quella della convivente; colpi di pistola e bottiglie molotov scagliati contro la casa.



Dodici episodi tra spari, esplosioni e incendi, ricostruiti dalle indagini dei Carabinieri: quanto basta e avanza, insomma, per “determinare nelle vittime un perdurante stato d’ansia e un concreto timore per la propria incolumità”.

Come previsto dall’ordinanza della magistratura, il presunto responsabile si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola.

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