DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 12 LUGLIO 2026

Buongiorno!

Oggi è domenica 12 luglio 2026.

Santi Ermagora e Fortunato, Martiri di Aquileia.

A Lecce il nostro amico fotografo Pablo Peron festeggia il suo compleanno: auguri!

Il 12 luglio del 2016 ci fu la tragedia Bari-Nord: alle 11.05 due treni della Ferrotranviaria, si scontrano frontalmente in Puglia, ad Andria, in un tratto a binario unico ad una velocità di circa 100 km/h, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50. Questo disastro ferroviario è fra i più grandi accaduti nel nostro Paese.

Le cause furono ricondotte ad errori umani nella gestione del traffico ferroviario e degli incroci, alla consuetudine di legare la sicurezza unicamente al fattore umano, alla mancanza di formazione del personale e al mancato controllo sul loro comportamento.

Proverbio salentino: TE SUTTA NNU BUENU MESCIU NNU BUENU DESCIPULU

Da un buon Maestro, vien fuori un buon allievo.

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