NOTTE DI COPPA DEL MONDO DI CALCIO

di Elena Vada _______________

Questi norvegesi, grandi, grossi e biondissimi, mi fanno una grande ingiustificata simpatia e, in questa partita contro l’ Inghilterra, sono pure i primi a segnare al 33° con Schjelderup.

Ma la palla è rotonda e la gara va avanti.

Infatti al 45°più 2 minuti, Jude Bellingham riporta la partita in parità, con un tiro diagonale che ha battuto il portiere Nyland. Segna il gol del pareggio per l’Inghilterra, portando il risultato sull’1-1. Finisce cosi.

Siamo ai supplementari.

Il primo tempo supplementare si chiude con l’Inghilterra in vantaggio 2-1 grazie alla doppietta di Bellingham.

Nyland sbaglia clamorosamente una parata alla sua portata, condannando i suoi.

La Norvegia ha disputato un’ottima partita: è passata in vantaggio, ha avuto l’occasione per raddoppiare, si è vista annullare un gol, ha preso una traversa sull’1-1 e si è arresa solo ai supplementari.

Un peccato non essere riusciti a servire il bomber Haaland, ben controllato dagli avversari fino alla sostituzione a metà dei supplementari.

Quindi: INGHILTERRA semifinalista.

Hey Jude!

I norvegesi avevano il loro principe Haakon, sugli spalti a tifare. Per gli inglesi mancava William, che però ha commentato: “… e adesso avanti!”. Il football non è “proprio” il suo sport.

Kansas City Stadium ore 3:00 italiane.

Partita dei quarti – Mondiali di calcio 2026

ARGENTINA – SVIZZERA

Gli svizzeri non avevano mai raggiunto i quarti, per loro è un risultato importante.

La vincente di stasera, affronterà l’Inghilterra, ad Atlanta.

Sono le 3:10 di notte, in Italia e l’Argentina è già in vantaggio, passati appena dieci minuti. La Selecao non perdona.

Segna MacAllister.

La Svizzera è costantemente all’attacco, ma grossi pericoli la porta argentina non li corre.

Al 68′ Diagonale vincente di destro di Ndoye dopo uno scambio con Rodriguez. Pareggio della Svizzera.

Al 72′ Red-Card espulso Embolo, attaccante svizzero.

La simulazione rilevata dal Var porta al secondo cartellino giallo per Embolo, che era già ammonito. Embolo è disperato ma esce dal campo. Svizzera in dieci.

Finisce 1- 1. Si andrà ai tempi supplementari.

A furia di spingere, l’Argentina passa. E lo fa con un bellissimo gol: un tiro a giro di Julian Alvarez sul quale il portiere Kobel, non può nulla. È 2-1.

È finita, oramai. Lautaro, sugli sviluppi di un contropiede, firma il 3-1 che condanna definitivamente la Svizzera. Sono le 5.43 in Italia e abbiamo passato una bella notte di sport.

L’ Argentina è in semifinale. Ce la fatta con grinta e volontà… Mi dispiace per la Svizzera che c’è la messa tutta e penso alla nostra nazionale… con rammarico.

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