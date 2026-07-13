CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO DEI CARABINERI DI BRINDISI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi _______________

Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Francavilla Fontana ha condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”.

L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il primario obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio:

• a Francavilla Fontana, i Carabinieri della locale Stazione hanno: – arrestato una donna in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, dovendo espiare la pena di sei mesi di reclusione per il reato di truffa commesso a Palermo nel 2016; – denunciato un uomo per il reato di furto poiché, tra il mese di dicembre 2025 – aprile 2026, aveva ricaricato somme di denaro per alcune migliaia di euro su alcune smart card magnetiche, in danno in danno di distributori automatici di alimenti e bevande e cambio monete installati presso un noto autolavaggio della zona; – denunciato un uomo già noto alle Forze delle Ordine per il reato di appropriazione indebita, per aver noleggiato un’autovettura presso un’attività del luogo, senza poi restituirla al termine del contratto; – segnalato amministrativamente un cittadino straniero poiché trovato in possesso di marijuana per uso personale.

• i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno: – denunciato un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale per i reati di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, sostituzione di persona, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e violazione dell’ordine di espulsione del Questore; – denunciato un autotrasportatore per il reato di sottrazione e dispersione di cose sottoposte a sequestro per aver reso irreperibile l’autovettura di sua proprietà, sottoposta a sequestro amministrativo e gravata da un decreto di confisca emesso dalla Prefettura di Brindisi; – denunciato un giovane per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, accertato a seguito degli accertamenti svolti in conseguenza di un sinistro stradale in cui lo stesso rimaneva coinvolto mentre era alla guida di una moto di grossa cilindrata; – segnalato amministrativamente uomo poiché trovato in possesso di hashish per uso personale.

• a Oria, i Carabinieri della locale Stazione (nella foto, ndr) hanno: – arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, dovendo espiare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di combustione illecita di rifiuti commesso nel 2019; – arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, dovendo espiare la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi e maltrattamenti in famiglia, commessi in San Pietro Vernotico e San Donaci tra il 2020 e il 2025.

• a Villa Castelli, i Carabinieri della locale Stazione hanno: – arrestato un uomo per il reato di evasione poiché, sottoposto alla detenzione domiciliare, si era allontanato dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

• a Erchie, i Carabinieri della locale Stazione hanno: – arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento di sostituzione della misura della detenzione domiciliare con quella della detenzione in carcere, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce a seguito di evasione dalla misura alternativa cui era sottoposto; – denunciato un giovane per il reato di evasione poiché, sottoposto alla detenzione domiciliare, veniva sorpreso fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo; – denunciato un uomo per il reato di truffa poiché, mediante artifizi e raggiri, induceva la vittima ad effettuare un bonifico istantaneo in suo favore al fine di concludere un contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, poi mai stipulato; – segnalato amministrativamente un giovane poiché trovato in possesso di marijuana per uso personale.

• a San Pancrazio Salentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno: – arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, dovendo espiare la pena di 14 anni e 9 mesi e 7 giorni di reclusione per i reati di atti persecutori e violenza sessuale aggravati commessi in San Pancrazio Salentino e Porto Cesareo tra il 2018 e 2022; – denunciato un giovane della provincia di Lecce, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di furto poiché, mentre si trovava all’interno di un bar, approfittando della momentanea distrazione del gestore dell’attività, asportava denaro contante dalla cassa; – segnalato amministrativamente un giovane poiché trovato in possesso di hashish per uso personale.

• a Torre Santa Susanna, i Carabinieri della locale Stazione hanno: – arrestato un giovane in flagranza di reato per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa poiché, dopo essersi disfatto del dispositivo di controllo elettronico, veniva sorpreso nei pressi dell’abitazione della ex compagna; – denunciato un giovane per il reato di truffa poiché, mediante artifizi e raggiri, ottenute online le coordinate bancarie della vittima, riusciva a prelevare dal conto corrente della stessa la somma di circa 7.000,00 euro, mediante bonifici diretti sul proprio conto corrente; – denunciato complessivamente 4 persone, un cittadino italiano e tre cittadini di nazionalità cinese, per il reato di truffa in concorso poiché, tramite artifizi e raggiri, inducevano la vittima a partecipare ad una chat online di investimenti in criptovalute, convincendola ad eseguire diversi bonifici in loro favore per una somma complessiva di 41.000,00 €.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.

Category: Cronaca