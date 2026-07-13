SOTTO LO SGUARDO VIGILE DI EUSEBIO DI FRANCESCO QUESTA MATTINA I TEST MEDICI E POI IN CAMPO A MARTIGNANO, E’ INIZIATA COSI’ LA STAGIONE CALCISTICA 2026 – 2027 DEL LECCE
(Rdl) ______________
Questa mattina le visite mediche svoltesi presso il Centro BioLab di Cutrofiano sotto la supervisione del Responsabile Sanitario Generale Dott. Giuseppe Congedo e del Medico Sociale-Cardiologo Dott. Antonio Tondo.
A seguire, i primi test calcistici sul campo del centro sportivo di Marignano.
L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo dell’8 luglio scorso
LA RICERCA nel nostro articolo del 10 luglio corso
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