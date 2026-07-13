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SOTTO LO SGUARDO VIGILE DI EUSEBIO DI FRANCESCO QUESTA MATTINA I TEST MEDICI E POI IN CAMPO A MARTIGNANO, E’ INIZIATA COSI’ LA STAGIONE CALCISTICA 2026 – 2027 DEL LECCE

| 13 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) ______________

Questa mattina le visite mediche svoltesi presso il Centro BioLab di Cutrofiano sotto la supervisione del ​Responsabile Sanitario Generale Dott. Giuseppe Congedo e del Medico Sociale-Cardiologo Dott. Antonio Tondo.

 

A seguire, i primi test calcistici sul campo del centro sportivo di Marignano.

L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo dell’8 luglio scorso

U.S. LECCE, LA NUOVA STAGIONE

LA RICERCA nel nostro articolo del 10 luglio corso

ECCO LE AMICHEVOLI PRECAMPIONATO DEL LECCE, DA DOMENICA 19 LUGLIO

Category: Sport

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