DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 14 LUGLIO 2026

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Oggi è martedì 14 luglio 2026.

San Camillo.

A Lecce l’ avvocato Italo Porcari compie 86 anni: buon compleanno!

Da questa mattina siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

La mattina del 14 luglio 1789 avvenne a Parigi la Presa della Bastiglia, un evento storico interno alla Rivoluzione Francese.

La Presa della Bastiglia da parte dei cittadini francesi è un evento simbolico più che pratico.

Nella prigione della Bastiglia al momento dell’assalto non vi erano che sette prigionieri, quattro erano falsari, due malati mentali (tra cui un irlandese che sosteneva di essere Giulio Cesare) e un libertino. La conquista della prigione da parte degli insorti resta invece il segno iniziale della caduta dell’Ancien Regime.

Prima di assaltare la Bastiglia gli insorti si erano diretti all’Hôtel des Invalides, dove trovarono fucili e cannoni, ma non la polvere da sparo. Per questo motivo decisero di dirigersi verso la prigione, che al momento dell’assalto era molto vicina alla definitiva chiusura a causa degli alti costi di manutenzione, necessari per una struttura così imponente come era.

Proverbio salentino: LU TIRCHIU E’ COMU LU PUERCU E’ BUENU DOPU MUERTU

L’avaro è come il maiale e buono dopo morto.

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