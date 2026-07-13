L’INCENDIO DEL GIORNO A PUNTA PIZZO DI GALLIPOLI. DEVASTAZIONE E PAURA
(Rdl) ________________ Un vasto incendio boschivo è scoppiato questo pomeriggio nel parco naturale regionale Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo, un’area naturale protetta nel territorio del comune di Gallipoli.
Fuoco e fumo, visibili anche a lunga distanza, in più punti della folta vegetazione e della splendida pineta.
Paura fra i bagnanti presenti a Lido Pizzo che hanno abbandonato di fretta lo stabilimento balneare.
Intervento dei Vigili del Fuoco in corso, in arrivo i Canadair.
________________
LA RICERCA nel nostro articolo dell’11 luglio scorso
Category: Cronaca