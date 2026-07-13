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L’INCENDIO DEL GIORNO A PUNTA PIZZO DI GALLIPOLI. DEVASTAZIONE E PAURA

| 13 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) ________________ Un vasto incendio boschivo è scoppiato questo pomeriggio nel parco naturale regionale Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo, un’area naturale protetta nel territorio del comune di Gallipoli.

Fuoco e fumo, visibili anche a lunga distanza, in più punti della folta vegetazione e della splendida pineta.

Paura fra i bagnanti presenti a Lido Pizzo che hanno abbandonato di fretta lo stabilimento balneare.

Intervento dei Vigili del Fuoco in corso, in arrivo i Canadair.

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LA RICERCA nel nostro articolo dell’11 luglio scorso

PURE IL “Cessate il fuoco” SUL FRONTE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL SALENTO E’ FINITO, NON SOLO: NON E’ MAI ENTRATO IN VIGORE. L’EMERGENZA CONTINUA. OGGI FUMO E FIAMME SULLA LECCE – GALLIPOLI

Category: Cronaca

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