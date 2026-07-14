L’INCENDIO DEL GIORNO SULLA COLLINA DI MADONNA DELLA SERRA DI RUFFANO. DEVASTAZIONE AMBIENTALE, E PAURA
(Rdl) ________________ Un vasto incendio boschivo è scoppiato questo pomeriggio in località Madonna della Serra, un’ area di fiorente vegetazione e di grande pregio ambientale, a ridosso del comune di Ruffano, vicino a quello di Supersano.
Fuoco e fumo, visibili anche a lunga distanza.
Paura fra i residenti nelle abitazione prossime alle fiamme, che sono state fatte evacuare dai Carabinieri.
Intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in corso.
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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
Category: Cronaca