NASCE DetectIA: LO SCUDO CHE UNISCE IA E INVESTIGAZIONI UMANE CONTRO IL “rumore digitale”

Rdl______In un momento storico in cui l’infodemia e i contenuti generati dall’IA rischiano di contaminare la verità dei fatti, il settore delle investigazioni private affronta un’importante trasformazione.

In occasione del suo ventunesimo anniversario, l’agenzia Centro Servizi Investigativi annuncia il lancio di detectIA, il nuovo brandstrategico dedicato alle investigazioni OSINT (Open Source Intelligence) che unisce algoritmi di intelligenza artificiale e validazione umana professionale.

Il progetto prende il via da una necessità critica di aziende, studi legali e multinazionali: distinguere i fatti certi dalle manipolazioni digitali, trasformando i dati del web in relazioni utilizzabili in tribunale.

I progressi dalla tecnologia certificati dall’investigatore.

L’intelligenza artificiale permette di ricercaretra miliardi di dati, profili, tracce online e flussi societari in pochissimo tempo, tuttavia non può garantire l’assenza di errori, allucinazioni algoritmiche o dati modificati artificialmente. DetectIA risolve questo limite unendo la potenza della macchina con la responsabilità giuridica dell’investigatore privato.

Ogni elemento che emerge dall’analisi dell’AI viene infatti sottoposto a una verifica umana bilaterale da esperti che lavorano sotto licenza prefettizia. Le informazioni e le fonti vengono controllate alla radice, contestualizzandole e riportate in un documento ufficiale.

In merito a questo posizionamento, il fondatore e CEO di CSI, nonché ideatore di detectIA, Fabio Di Venosa, spiega che l’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento straordinario ma non costituisce una scorciatoia verso la verità. Secondo Di Venosa, l’obiettivo non è quello di raccogliere un numero maggiore di informazioni, bensì di comprendere quali di queste possano essere davvero dimostrate e sostenute in tribunale o in un consiglio di amministrazione. Sottolinea inoltre che se da una parte la macchina velocizza l’attività di ricerca, dall’altra la responsabilità della prova rimane interamente umana.

Il brand detectIA si rivolge soprattutto a compliance manager, direzioni HR, studi legali d’affari e fondi di investimento.

Vent’anni di innovazione investigativa.

Il lancio del progetto detectIA rappresenta una fase fondamentale per il Centro Servizi Investigativi, agenzia fondata a Milano nel 2005. Nei vent’anni di attività, l’agenzia si è allargata, con sedi a Milano e Roma, e si è specializzata in digital forensics e tutela del rischio aziendale, anticipando l’evoluzione del crimine aziendale e informatico.

Di Venosa osserva, infine, come detectIA sial’evoluzione naturale del posizionamento dell’agenzia sul mercato, poiché nel mondo digitale non è sufficiente individuare un’informazione, ma diventa fondamentale poterla dimostrare.

Si tratta, quindi, del medesimo principio operativo che guida la società da vent’anni, volto a lavorare nell’ombra per fare chiarezza.

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