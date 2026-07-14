RINCHIUSO IN CARCERE GIOVANE DOPO AVER DI NUOVO AGGREDITO LA MOGLIE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________________

MISURA CAUTELARE NOTIFICATA, TORNA A CASA E AGGREDISCE LA COMPAGNA: ARRESTATO DAI CARABINIERI Determinante la richiesta di aiuto della vittima e il tempestivo intervento delle pattuglie dell’Arma. L’uomo avrebbe violato il divieto di avvicinamento notificatogli poche ore prima.

La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere rappresenta una delle priorità operative del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, impegnato quotidianamente in un’attività di prevenzione, protezione e pronto intervento che richiede rapidità, professionalità e una costante presenza sul territorio. In questo ambito, la tempestiva attivazione dei soccorsi e la collaborazione tra vittime, cittadini e istituzioni risultano spesso determinanti per impedire che situazioni di grave pericolo possano degenerare in conseguenze irreparabili.

È in questo contesto che si inserisce l’intervento eseguito nella nottata di ieri dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, che hanno arrestato un cittadino di origine albanese, classe 1989, ritenuto, allo stato delle indagini, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali e minaccia ai danni della propria compagna.

L’intervento è scaturito da una richiesta di aiuto pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112. La Centrale Operativa ha immediatamente inviato sul posto le pattuglie dell’Arma che hanno raggiunto l’abitazione della coppia, nel comune di Caprarica di Lecce, trovando la donna in strada insieme alla figlia minorenne, dopo che era riuscita ad allontanarsi dall’abitazione per sottrarsi alle violenze. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, la donna avrebbe subito nel corso della notte ripetute aggressioni fisiche e gravi minacce da parte del convivente.

Decisiva, ai fini dell’intervento, è stata la richiesta di aiuto che la vittima è riuscita a inviare al proprio datore di lavoro, il quale ha immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112. Contestualmente, anche alcuni vicini di casa, insospettiti dalle urla provenienti dall’abitazione, hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno inoltre consentito di appurare che l’uomo era già destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce e notificatagli soltanto poche ore prima. Nonostante il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, avrebbe fatto rientro nell’abitazione, dando origine a una nuova e più grave escalation di violenza.



La donna, affidata alle cure del personale sanitario del 118, è stata trasportata presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per le cure necessarie, mentre l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce che dirige le indagini, tradotto presso la Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”.

L’episodio conferma come il contrasto alla violenza di genere richieda una risposta immediata e coordinata da parte delle istituzioni. In tale contesto, il ruolo dell’Arma dei Carabinieri si sviluppa quotidianamente attraverso attività di prevenzione, interventi d’urgenza, monitoraggio delle situazioni a rischio ed esecuzione delle misure di tutela disposte dall’Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a tutte le vittime di violenza e a chiunque assista a situazioni di pericolo a non sottovalutare alcun segnale e a rivolgersi senza esitazione al Numero Unico di Emergenza 112 o alla Stazione Carabinieri più vicina. Chiedere aiuto tempestivamente può salvare una vita. Si evidenzia che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Lecce, 14 luglio 2026.



Category: Cronaca