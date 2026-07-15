DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 15 LUGLIO 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 15 luglio 2026.

San Bonaventura da Bagnoregio.

A Pezze di Greco, nel suo splendido agriturismo, Annalisa Leone compie 69 anni: tanti affettuosi auguri!

E tanti calorosi auguri alla nostra amica giornalista e redattrice redazionale Emanuela Boccassini, che oggi a Lecce compie 55 anni.

Il 15 luglio del 2006 Jack Dorsey lanciò la versione finale di Twitter, il famoso servizio gratuito di social networking e microblogging. Il servizio creato dalla Obvious Corporation di San Francisco permette di inviare dei brevi messaggi di testo, detti tweet, dalla lunghezza massima di 140 caratteri. Twitter nel 2012 aveva raggiunto i 500 milioni di utenti, con 200 milioni di essi attivi mensilmente. Il valore stimato del social network si aggirava intono agli 8,4 miliardi di dollari.

Da sempre considerato un avversario di Facebook, Twitter ha avuto un ruolo di prima importanza come strumento di giornalismo partecipativo, l’immediatezza con la quale è possibile inviare i tweet fa si che sia una delle prime fonti di notizie. Una delle idee più innovative che ha accompagnato l’uscita della piattaforma di microblogging è stata quella di utilizzare gli hashtag per creare un collegamento ipertestuale tra tutti i messaggi che al loro interno contengono la stessa parola chiave preceduta dal celebre #.

Twitter, il social network, è stato rinominato X. Questa trasformazione è avvenuta nell’estate del 2023 , quando Elon Musk, proprietario della piattaforma, ha deciso di cambiare il nome e il logo. Il cambiamento ha riguardato non solo il nome, ma anche l’icona della piattaforma, che è passata dall’uccellino azzurro a una stilizzata X nera.

Proverbio salentino: COMU SPIENDI MANGI

Come spendi mangi.

Quasi sempre l’alta qualità di un prodotto o di un servizio ha un costo maggiore rispetto ad un altro di qualità scadente.

Category: Costume e società