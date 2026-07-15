CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO SALENTINO DEI CARABINIERI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _____________

CONTROLLI STRAORDINARI NELL’AREA DEL SUD SALENTO E ZONE IONICHE: INTENSIFICATA L’AZIONE DEI CARABINIERI PER GARANTIRE SICUREZZA E LEGALITÀ DURANTE LA STAGIONE ESTIVA.



Nell’ambito del piano di intensificazione dei servizi di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce in occasione della stagione estiva, caratterizzata da un significativo incremento delle presenze turistiche e della mobilità lungo la fascia costiera salentina, i militari hanno eseguito, nel corso della giornata di ieri, diversi e articolati servizi di controllo straordinario sul territorio.

Un primo servizio ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Tricase che hanno concentrato la loro attenzione sui territori dei comuni di Castrignano del Capo, Spongano e Specchia dove l’attività è stata svolta con l’impiego di militari organizzati in un dispositivo dinamico.

L’attività è stata finalizzata prevalentemente alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare attenzione a quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, al controllo della circolazione stradale, alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e al monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Il complesso dispositivo ha permesso di segnalare alla competente Autorità Giudiziaria 3 soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Un primo caso a Castrignano del Capo dove, a seguito di perquisizione domiciliare, un uomo classe 1956, ma residente in quel centro, già noto, è stato trovato in possesso di 64 grammi di sostanze presumibilmente stupefacente del tipo marijuana che lo stesso aveva abilmente occultato all’interno della propria abitazione.

Sempre a Castrignano del Capo, nel corso di specifico servizio, un 70enne è stato segnalato poiché, nel corso di una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello che lo stesso teneva occultato nel vano portaoggetti dello sportello lato guida. Analogo provvedimento è stato adottato anche nei confronti di un cittadino di origine albanese, 32enne, residente in Italia, poiché trovato in possesso di un pugnale che lo stesso custodiva occultato nel vano bagagliaio della propria autovettura.



Sempre nel medesimo contesto operativo, un cameriere 26enne residente in un comune del basso Salento, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Lecce poiché ritenuto presunto

assuntore di sostanze stupefacenti. Lo stesso, infatti, nel corso di una perquisizione, è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana destinata ad uso personale.



Particolare attenzione è stata rivolta anche alle attività commerciali. A Santa Maria di Leuca, infatti, a seguito di un’ispezione presso un’attività di ristorazione, a carico del titolare sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 2.000 euro e sottoposti a sequestro circa 5,5 chilogrammi di derrate alimentari prive delle previste indicazioni di tracciabilità. Al titolare è stata contestata anche la violazione relativa all’obbligo di registrazione per tutti gli operatori del settore alimentare.



Analoga attività di controllo è stata attuata sul versante ionico, in particolare sul tratto costiero ricadente nel comune di Porto Cesareo dove il servizio è stato finalizzato soprattutto al contrasto della vendita di merce contraffatta, dell’occupazione abusiva del suolo del demanio marittimo e delle violazioni in materia di normativa ambientale. In tale contesto, Carabinieri della Stazione di Porto Cesareo, congiuntamente al personale della locale Capitaneria di Porto, hanno eseguito un sequestro a carico di ignoti, di 3 strutture in ferro utilizzate per la vendita di materiale da spiaggia. Tali strutture contenevano circa 3.000 articoli tra gonfiabili, abbigliamento e bigiotteria vari, pronti per la vendita su un’area del demanio marittimo e senza alcuna autorizzazione. Il tutto per un valore stimato di circa 5.000 euro complessivi.

Nello stesso contesto operativo è stata elevata anche una sanzione amministrativa di oltre 6.000 euro ad un 50enne che utilizzava un mezzo cingolato elettrico per vendere abusivamente bevande ed alcolici lungo la spiaggia destinata ai bagnanti. Tale operazione ha portato alla restituzione di circa 100 mq di arenile occupato abusivamente.



Entrambi i dispositivi hanno consentito il controllo di 10 attività commerciali, di oltre 150 persone e una novantina di veicoli. Sono state elevate circa 20 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada e sottoposti a sequestro amministrativo 4 veicoli. Due le patenti ritirate.



L’attività rientra nel più ampio dispositivo predisposto dall’Arma dei Carabinieri per assicurare una presenza costante sul territorio durante il periodo estivo, con particolare attenzione alle località a maggiore afflusso turistico, al fine di prevenire fenomeni di illegalità, garantire il rispetto delle norme e assicurare ai cittadini e ai visitatori condizioni di sicurezza e serenità.



Si evidenzia che tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine ai fatti contestati dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 15 luglio 2026.

Category: Cronaca