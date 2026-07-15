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L’INCENDIO DEL GIORNO SULLA GALLIPOLI – SANTA MARIA DI LEUCA ZONA PRESICCE

| 15 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) ________________

Un incendio boschivo è scoppiato questa mattina lungo la statale Gallipoli – Santa Maria di Leuca a margine della sede stradale, nel tratto compreso fra le uscite per Lido Marini e per Presicce Acquarica.

Il denso fumo nero che si è levato dalla vegetazione in fiamme ha reso difficile e pericolosa la circolazione stradale.

Intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in corso.

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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

L’INCENDIO DEL GIORNO SULLA COLLINA DI MADONNA DELLA SERRA DI RUFFANO. DEVASTAZIONE AMBIENTALE, E PAURA

Category: Cronaca

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