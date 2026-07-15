L’INCENDIO DEL GIORNO SULLA GALLIPOLI – SANTA MARIA DI LEUCA ZONA PRESICCE

GALATINA SVELA L’ESTATE 2026: SETTANTA EVENTI PER UN CARTELLONE CHE PARLA AL MONDO ATTRAVERSO IL TERRITORIO

(Rdl) _______________ Un’estate ricca, partecipata e pensata per valorizzare il territorio. È stato presentato oggi il calendario degli appuntamenti estivi di Galatina “Estate della Civetta. Spettacoli, Musica, Arte e Cultura dal territorio e dal mondo”, un programma che raccoglie oltre settanta eventi, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni, enti e realtà del territorio. Alla […]