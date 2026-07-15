DUE UOMINI DENUNCIATI A OSTUNI PER MALTRATTAMENTI A DUE PAPPAGALLINI

(Rdl) ___________________ Un intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ostuni (nella foto) ha posto fine all’attività di due uomini, di 50 e di 65 anni residenti in Campania, che nel centro storico utilizzavano due piccoli parrocchetti ondulati per attrazione e richiamare l’attenzione dei turisti e raccogliere offerte. L’attività illecita, oggetto di segnalazione da parte dei cittadini, si è conclusa con la denuncia in stato di libertà dei due protagonisti della vicenda e il sequestro della gabbia utilizzata per il trasporto degli animali.

Grazie alla sensibilità e alla collaborazione di cittadini e turisti è stata raccolta la segnalazione della presenza dei due pappagallini impiegati in una sorta di spettacolo di strada per ottenere denaro. In tanti avevano espresso preoccupazione per le condizioni in cui gli animali venivano tenuti, chiedendo un rapido intervento delle autorità a tutela del loro benessere.

Secondo quanto accertato, i due avevano allestito un piccolo palcoscenico ricavato da una scatola di cartone, sul quale i parrocchetti venivano fatti esibire nell’estrazione di numeri ritenuti “fortunati”, mentre ai passanti venivano richieste offerte in denaro.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che i volatili venivano trasportati all’interno di una gabbia di esigue dimensioni, custodita in una comune busta di plastica. Una modalità ritenuta incompatibile con la natura dei due animali e tale da provocare loro inutili sofferenze, aggravate dall’esposizione alle elevate temperature che si registrano in questi giorni.

I due parrocchetti sono stati immediatamente trasferiti in una gabbia più ampia dagli operatori intervenuti, ai quali è spettato anche il compito di fornire acqua e cibo agli animali in attesa dell’arrivo del medico veterinario dell’ASL.

La visita veterinaria ha accertato che entrambi i volatili si trovavano in buone condizioni di salute. Ciò non ha però impedito ai poliziotti del Commissariato PS di Ostuni di procedere alle contestazioni formulate nei confronti dei due uomini per aver detenuto e trasportato gli animali con modalità ritenute incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenza.

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