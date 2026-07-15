UNA DENUNCIA PER REATI AMBIENTALI

(Rdl) ____________ Militari della Guardi di Finanza della Compagnia di Otranto hanno denunciato a piede libero un uomo per abbandono di rifiuti in un terreno agricolo e illeciti amministrativi.

Hanno individuato infatti un terreno agricolo nel Comune di Giurdignano, su cui veniva svolta abusivamente l’attività di rimessaggio imbarcazioni, senza le prescritte autorizzazioni e in manifesta violazione della normativa in materia urbanistica e ambientale.

In particolare, sono stati rinvenuti diciannove natanti collocati su un terreno agricolo non impermeabilizzato, nonché attrezzatura professionale per la riparazione delle stesse, e un ingente quantitativo di rifiuti, tra cui fusti contenenti olio esausto, e prodotti utilizzati per lavori di carenatura.

Inoltre la configurazione dell’area espone il sito a un concreto rischio di inquinamento ambientale nonché a un potenziale rischio incendio, alimentato dalla presenza di materiali combustibili e infiammabili: pertanto si è proceduto al sequestro dell’intera area agricola, della dimensione di oltre 3000 mq., ivi comprese le attrezzature utilizzate per il rimessaggio dei natanti, nonché alla denuncia del presunto responsabile, per le ipotesi delittuose dei reati in materia ambientale.

Sono in corso ulteriori riscontri al fine di accertare eventuali irregolarità in ambito fiscale.

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