LA SPAGNA LA PRIMA FINALISTA

di Elena Vada ______________

Stasera 14 luglio si affrontano la Francia di Mbappé e la Spagna di Yamal. La squadra di Deschamps arriva dopo la vittoria contro il Marocco. Gli uomini di De la Fuente, invece, hanno superato nel finale il Belgio grazie alla rete di Merino.

La partita, inizialmente, ci pare equilibrata, non entusiasmante.

Queste due squadre si rispettano e si temono e questo blocca un po’ il gioco.

La svolta arriva al 20′ da un errore del difensore Digne che controlla male il pallone e ingenuamente colpisce un furbo Yamal che prova a rubare il tempo: il fallo è da rigore e

dal dischetto Oyarzabal non sbaglia: Maignan (portiere) intuisce ma non ci arriva.

A fine primo tempo iberici avanti 1-0.

Si ricomincia con la Francia che vuole ristabilire e recuperare. Tenta di togliere ogni spazio alla Spagna.

AL 57esimo prova anche a innestare forze fresche: fuori Barcola, dentro Doué.

Ma un minuto dopo arriva la mazzata.

Si parte dai piedi di Pedro Porro che chiede lo scambio con Olmo, e si ritrova a tu per tu con Maignan: il giocatore spagnolo non sbaglia e regala il 2-0 alla Spagna.

La Francia non ci sta a subire e riprende a macinare gioco, vede scorrere i minuti e quindi assottigliarsi le speranze di una rimonta. Mbappé nervoso, fa un fallo inutile al portiere e si prende il giallo.

Nel secondo tempo i minuti di recupero sono sette. Ma nulla da fare per la Francia: la Spagna ha chiuso ogni spazio, ogni possibilità e si è portata a casa la vittoria per 2-0. Vittoria meritata. De La Fuente ci arriva con il record di 37 partite senza sconfitte, eguagliando l’Italia di Roberto Mancini.

Considerate che i Bleus avevano vinto tutte le sette partite disputate nel torneo, vantavano il miglior attacco tra le squadre, ma in questa partita erano confusi, scollegati.

Gli iberici tornano così a giocare una finale mondiale, dove affronteranno la vincente di domani, tra Inghilterra e Argentina.

Noi ci saremo.

Category: Sport