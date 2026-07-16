INCIDENTE SUL LAVORO A MONTESANO SALENTINO, MORTO GIOVANE OPERAIO

(Rdl) __________________ Incidente sul lavoro mortale questa mattina a Montesano Salentino. Le autorità non hanno ancora reso noto il nome della vittima, al momento si sa che era di nazionalità marocchina e che aveva 33 anni.

Era su una scala su un palo della luce, per effettuare un intervento di attivazione di fibra ottica, quando, per cause ancora da accertare, è stato colpito da una forte scarica elettrica, che gli è stata fatale. Inutili i soccorsi.

Indagini dei Carabinieri in corso.

La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’ indagine per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne eventuali responsabilità.

Category: Cronaca