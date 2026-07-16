SANTA CESAREA SI PREPARA A VIVERE “Un’emozione dal Salento”: SPETTACOLO, MUSICA E CULTURA SUL SUGGESTIVO PIAZZALE DELLE TERME SABATO 18

(Rdl) _____________ Sabato 18 luglio, alle ore 21, il suggestivo Piazzale delle Terme farà da cornice a “Un’Emozione dal Salento – Emozioni da Santa Cesarea Terme”, una serata a ingresso libero che celebra il talento, la musica e l’identità del territorio salentino.

L’evento rientra nel cartellone estivo del Comune di Santa Cesarea Terme. A condurre la serata sarà Maria Antonietta Vacca, volto noto del panorama e della promozione culturale salentina, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra spettacolo, tradizione e intrattenimento.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà il comico Dino Paradiso, protagonista di momenti di ironia e divertimento, insieme ad Antonio Amato, ai cantanti Dionigi D’Ostuni e Mila Soldatic e alla Banda Città di Santa Cesarea Terme.

Ad arricchire lo spettacolo saranno inoltre l’Ensemble Terra del Sole, diretto dal maestro Enrico Tricarico, e le coreografie curate da Pamela Blasi, in un intreccio di musica, danza e valorizzazione delle eccellenze artistiche del territorio.

L’evento è organizzato da Tonio Paladini e Carmelo Ingletto, con la direzione artistica di Tonio Paladini, mentre l’ufficio stampa e marketing è affidato all’associazione Magliano Ti Amo APS.

“Un’Emozione dal Salento” si conferma così un appuntamento capace di raccontare il territorio attraverso l’arte e lo spettacolo, offrendo a residenti e turisti una serata di qualità in una delle località più affascinanti della costa adriatica salentina.

Un’occasione per vivere Santa Cesarea Terme tra emozioni, sorrisi e grande musica, con ingresso gratuito.

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