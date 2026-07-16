NELA NOTTE MOGLIE ACCOLTELLA IL MARITO MENTRE STAVA DORMENDO
(Rdl) _______________ Dramma famigliare questa notte in un’abitazione nei pressi di Fasano. Una donna ha accoltellato in pancia un uomo 43 anni, suo marito, mentre dormiva. In casa c’erano i figli minorenni della coppia.
Lanciato l’allarme, sono scattati i soccorsi: la vittima è stata portata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi (nella foto), dove si trova ora ricoverata.
La moglie è in osservazione nel reparto psichiatrico.
Indagini dei Carabinieri in corso.
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