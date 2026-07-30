RAGAZZA RINCHIUSA IN COMUNITA’ DOPO VIOLENZE CONTRO LA MADRE
(Rdl) ______________ I Carabinieri di Monteroni di Lecce hanno eseguito ieri un provvedimento cautelare emsso dal Tribunale per i Minorenni nei confronti di una ragazza di 16 anni, accusata di una serie di vioenze nei confronti della madre convivente, in particolare frequenti scatti d’ira culminati nel lancio di oggetti, strattonamenti e percosse: un quadro di crescente conflittualità domestica che ha reso necessario l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.
La ragazza si trova ora in una comunità educativa della provincia di Brindisi, dove potrà intraprendere un percorso di sostegno e recupero, per affrontare le criticità emerse.
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