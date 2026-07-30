RAGAZZA RINCHIUSA IN COMUNITA’ DOPO VIOLENZE CONTRO LA MADRE

GRANDE SUCCESSO PER IL CONCERTO – APERITIVO “Swing al tramonto” DI IERI SERA A MARINA DI MANCAVERSA

di Andrea Polo _________________ MARINA DI MANCAVERSA (Taviano) – Per una sera la costa ionica ha fatto un salto indietro nel tempo, rievocando l’atmosfera vibrante e l’energia travolgente della New Orleans degli anni Venti e Trenta, culla dello swing e del jazz americano. Ha registrato grande successo l’appuntamento con il “Concerto Aperitivo – Swing al […]