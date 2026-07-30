RESOCONTO DELLA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DI QUESTA MATTINA CONTRO IL PREVISTO MEGAPARCHEGGIO IN PIAZZA CARMELO BENE. L’ ACCORATO APPELLO DI VERONICA DE LUCA AL SINDACO

di Giuseppe Puppo ______________

Lui, lo sguardo vispo e l’aria divertita posa per terra i cartelloni che ha portato, poi, la strumentazione addosso, prova la batteria, il contrabbasso eccetera, in realtà uno scatolone e uno strano aggeggio che però risuona forte. E’ ancora presto, ma il sole batte deciso su piazzetta Castromediano, i camerieri del bar dell’angolo levano impietosi le panchine mobili su cui poggiarsi, di lato c’è l’ingresso principale del Comune, dove fra poco si deciderà sul contestato progetto. Fuori, i contestatori, infatti, arrivano alla spicciolata, saranno in tutto una cinquantina e cominciano ad esporre ai giornalisti, ai passanti, pure per iscritto le fanno avere ai politici, recapitandole fotocopiate nell’aula consiliare, le loro ragioni.

Ci sono i rappresentanti del Wwf, del Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano, dell’associazione Mind che ha indetto la manifestazione di questa mattina, con Alberto Siculella che parla di mobilità sostenibile e di come questo concetto sia stato mal interpretato e mal attuato dall’amministrazione. Sottolinea soprattutto la contestazione di come il parcheggio a tre piani sopraelevato previsto in piazza Carmelo Bene, che tutti qui a Lecce continuano a chiamare ex Foro Boario, credo con ciò attirandosi da lassù, dal Sud del Sud dei Santi del Cielo, qualche puntuale vaffanculo, nel suo stile, da parte del legittimo titolare, sia un’opera inutile, sbagliata e dannosa.

Un’altra.

Un’altra in questo nostro Salento devastato dalle speculazioni, dall’affarismo, dalla cementificazione, dalla desertificazione, nell’indifferenza, che sostanzialmente diventa poi complicità, dei più, purtroppo.

Questi no.

C’è chi dice no. Qui ci sono i rappresentanti di cittadini che non si rassegnano, che sanno che devono interessarsi di politica, perché tanto comunque la politica si interessa di loro, e sperano di cambiare la politica prima che la politica cambi loro.

Alcuni dei residenti della zona di piazza Carmelo Bene si sono costituiti in Comitato, il Comitato Cittadino Foro Boario.

La portavoce, Veronica De Luca, per iscritto si è rivolta ad Adriana Poli Bortone ed ha messo nero su bianco il suo appello:

“Gentile sindaco, non ci tradisca”

ricordandole le dichiarazioni di due anni fa, quando in campagna elettorale sosteneva che prima di una decisione importante bisognasse sempre consultare i cittadini, e nella piazza sognava di poter realizzare

“un grande, meraviglioso giardino in attesa della primavera che tarda ad arrivare, con le sue molte piante, i fiori, i profumi e i colori che aspettano di lasciarsi sbocciare sotto la luce calda del sole”

Davanti ai microfoni e ai taccuini dei giornalisti, Veronica De Luca misura le parole, cerca di rimanere tranquilla, porge con garbo, amplificandoli di sguardi suggestivi e di gesti pacati, a proposito del megaparcheggio sopraelevato, i concetti di assurdità urbanistica e di pericolosità sia per il decoro urbano, sia per la salute stessa.

Solo un momento cede, quando, a proposito delle ‘potature’ (sacrosante virgolette: in realtà capitozzature, storpiature di netto, per dire le cose come stanno) fatte negli ultimi mesi in città, sostiene che gli alberi ‘potati’ non sopravviverranno al prossimo inverno e moriranno tutti.

Sì, mentre gli alberelli che hanno piantato qua e là al posto di quelli indiscriminatamente abbattuti senza pietà stanno seccando, o sono già seccati, prima ancora di crescere.

I giardini di marzo vacheggiati da Adriana Poli Bortone non si vestiranno di nuovi colori, e a Carmelo Bene nella sua piazza vogliono costruire un mostro di cemento e di acciaio, monumento alla Bruttezza, in luogo della Bellezza che egli in vita così tanto amò.

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