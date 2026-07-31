DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 31 LUGLIO 2026

Buongiorno!

Oggi è venerdì 31 luglio 2026.

Tanti auguri di buon compleanno al nostro amico Floriano Calcagnile.

Sant’ Ignazio di Loyola.

Nato nel 1491 a Azpeitia, comune spagnolo dei paesi Baschi e morto a Roma nel 1556, fu il fondatore della storica Compagnia di Gesù, e dell’ ordine che ancora oggi esiste, con grande influenza in tutto il mondo all’ interno della Chiesa Cattolica. Fu proclamato santo nel 1622 da Papa Gregorio XV.

Come oggi, nel 1928, ad Amsterdam, venne disputata la prima gara femminile di atletica leggera nella storia delle Olimpiadi. Erano i cento metri, vinti dalla velocista statunitense Elizabeth Robinson.

Sempre come oggi, ma nel 1954, una spedizione tutta italiana di oltre trenta persone, capitanata dal geologo Ardito Desio e comprendente anche gli scalatori Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, raggiunse la cima del K2, la seconda montagna più alta della terra.

Il K2, Karakorum 2, è compresa nella catena dell’Himalaya che si snoda tra Cina e Pakistan. L’aver percorso gli 8.611 metri d’altezza della montagna con tecnologie e sistemi di sicurezza molto lontani da quelli attuali rese l’impresa una conquista senza precedenti per l’alpinismo mondiale e ancor più per quello italiano. La portata di tale evento ha fatti si che il K2 venisse rinominato “la montagna degli italiani”.

Proverbio salentino: CI OLE MUTU NU TOCCA DUMANDA PICCA

Chi vuole molto non deve domandare poco.

Nella contrattazione è buona norma chiedere sempre molto di più di ciò che realmente si desidera in modo tale da indurre la controparte a fare un’offerta generosa.

Category: Costume e società