ITALIA SEMPRE PROTAGONISTA AI MONDIALI DI SCHERMA DI HONG KONG

di Elena Vada _______________

Il fioretto femminile non poteva deludertci e così è stato : ieri giovedì 30 luglio, l’Italia ha conquistato l’ORO nel fioretto a squadre dei Mondiali di Hong Kong, superando gli Stati Uniti 45-29.

Ma non è stato semplice.

Le azzurre erano sotto di quattro stoccate, quando Arianna Errigo ha lanciato la rimonta.

Il Dream Team composto da Batini, Favaretto, Errigo e Cristino, guidate dal ct Simone Vanni, prendono, finalmente, il controllo dell’incontro e giungono alla vittoria.

Questa ‘squadra da sogno’ completa una stagione perfetta: dopo i cinque successi in Coppa del Mondo e il titolo europeo, supera gli Stati Uniti, in finale e conquista il quarto oro ai Mondiali.

Erano la ‘il team da battere’… ma nessuno ci è riuscito! Sono le migliori al mondo.

Per la spedizione azzurra è il quarto titolo iridato e l’ottava medaglia complessiva della rassegna (quattro ori e quattro argenti).

Nulla da fare per gli sciabolatori: Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Cosimo Bertini, sono solo ottavi.

Ma l’ ITALIA della SCHERMA è (da sempre, per tradizione) straordinaria e ne siamo orgogliosi!

4 ORI

– Martina Favaretto (Fioretto femminile)

– Squadra Fioretto Maschile (Bianchi, Macchi, Martini, Marini)

– Squadra Spada Femminile (Santuccio, Rizzi, Fiamingo, Caforio)

– Squadra Fioretto Femminile (Batini, Favaretto, Errigo, Cristino)

4 ARGENTI

– Filippo Macchi (Fioretto maschile)

– Giulia Rizzi (Spada femminile)

– Davide Di Veroli (Spada maschile)

– Arianna Errigo (Fioretto femminile)

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LA RICERCA nel nostro articolo del 29 luglio scorso

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