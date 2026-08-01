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DIARIO DEL GIORNO / SABATO 1 AGOSTO 2026

| 1 Agosto 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è sabato1 agosto 2026.

Sant’Alfonso.

Auguri di buon onomastico a chi porta questa nome.

Tanti affettuosi auguri alla nostra amica Tiziana Primiceri, che oggi a Lecce festeggia il suo compleanno.

1873, come oggi una novità a San Francisco, California, Usa: ci sono le rotaie, e inizia le sue corse il primo tram della storia.

1990, come oggi e sono passati trentasei anni: l’ Iraq invade il Kuwait, provocando la reazione delle potenze Occidentali, in quella che sarà poi ricordata come la ‘guerra del Golfo’ e che terminerà con la resa di Saddam Hussein il successivo 28 febbraio.

Proverbio salentino: SULU LI SCIANCATI, LI CECATI E LI STORPI, ANU A MPRUCESSIONE A RETU LA MATONNA CU CHIEDENU NNA GRAZIA

Solo gli zoppi, i ciechi e gli storpi, vanno in processione dietro la Madonna per chiedere una grazia.

Chi si rivolge al potente di turno per essere favorito, o per un posto di lavoro, vuol dire che ha qualche limite.

Category: Costume e società

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