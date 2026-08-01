DIARIO DEL GIORNO / SABATO 1 AGOSTO 2026
Buongiorno!
Oggi è sabato1 agosto 2026.
Sant’Alfonso.
Auguri di buon onomastico a chi porta questa nome.
Tanti affettuosi auguri alla nostra amica Tiziana Primiceri, che oggi a Lecce festeggia il suo compleanno.
1873, come oggi una novità a San Francisco, California, Usa: ci sono le rotaie, e inizia le sue corse il primo tram della storia.
1990, come oggi e sono passati trentasei anni: l’ Iraq invade il Kuwait, provocando la reazione delle potenze Occidentali, in quella che sarà poi ricordata come la ‘guerra del Golfo’ e che terminerà con la resa di Saddam Hussein il successivo 28 febbraio.
Proverbio salentino: SULU LI SCIANCATI, LI CECATI E LI STORPI, ANU A MPRUCESSIONE A RETU LA MATONNA CU CHIEDENU NNA GRAZIA
Solo gli zoppi, i ciechi e gli storpi, vanno in processione dietro la Madonna per chiedere una grazia.
Chi si rivolge al potente di turno per essere favorito, o per un posto di lavoro, vuol dire che ha qualche limite.
Category: Costume e società