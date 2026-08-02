IL MIO LESSICO FAMIGLIARE / RITORNO A COPERTINO

di Anna Maria Greco _______________

Oggi voglio raccontarvi un ricordo d’estate che ancora oggi riesce a emozionarmi.

Tra gli anni Settanta e Ottanta aspettavo l’estate con un’emozione speciale. Non soltanto per il mare o per le vacanze, ma perché era il tempo in cui tornavano a casa gli emigranti, i figli della nostra terra partiti per la Germania, la Svizzera, la Francia e altri Paesi d’Europa in cerca di un futuro migliore.

Non c’erano telefoni cellulari, né messaggi capaci di dirci l’ora esatta del loro arrivo. Si sapeva soltanto che sarebbero tornati. Ed era proprio quell’attesa a rendere ogni ritorno un piccolo avvenimento per tutto il paese.

Quando, in fondo alla strada, compariva quasi sempre una Mercedes con la targa straniera, bastava uno sguardo per capire che erano arrivati.

Sul portapacchi erano sistemate valigie, scatoloni e pacchi, legati con spago ed elastici dai ganci metallici. Avevano attraversato centinaia di chilometri, sotto il sole, la pioggia e il vento. Quel carico raccontava sacrifici, nostalgia, speranze e il desiderio di non spezzare mai il legame con la propria terra.

Noi ragazzi sbirciavamo incuriositi all’interno dell’auto. I sedili rivestiti di pelle o i coprisedili in pelliccia ci sembravano un piccolo lusso. Dallo specchietto retrovisore pendevano quasi sempre un crocifisso e qualche piccolo souvenir del Paese in cui vivevano. Sul cruscotto non mancavano l’immagine della Madonna o quella di un santo, silenziosi compagni di quel lungo viaggio.

La notizia correva di casa in casa. Le donne uscivano sull’uscio asciugandosi le mani nel grembiule, gli uomini interrompevano quello che stavano facendo e noi bambini lasciavamo ogni gioco per correre in strada. Poi gli sportelli si aprivano e iniziavano gli abbracci: lunghi, sinceri, pieni di tutto il tempo trascorso lontani.

Non tutte le estati, però, erano uguali.

Qualche volta, ad aspettare quel ritorno, c’era una persona in meno. Nel tempo trascorso lontano qualcuno era venuto a mancare e la gioia del ritrovarsi si mescolava al dolore di un’assenza. Una sedia sarebbe rimasta vuota e, per un istante, lo sguardo cercava proprio chi non sarebbe più entrato da quella porta.

Dopo gli abbracci, tutti si mettevano ad aiutare. Chi prendeva una valigia, chi uno scatolone, chi saliva a sciogliere gli elastici del portapacchi. Nessuno restava a guardare. Era il modo più semplice per partecipare a quella gioia.

Nel giro di poche ore anche le case cambiavano volto. Dai ripostigli uscivano reti pieghevoli, materassi e cuscini; i salotti si trasformavano in camere da letto e ogni spazio veniva adattato per la notte. Le famiglie si stringevano un po’, ma nessuno si sentiva di troppo. Perché, quando tornavano i figli del Sud, non arrivavano semplicemente degli ospiti: tornava la famiglia.

Solo quando tutto era stato sistemato arrivava il momento che noi bambini aspettavamo con impazienza. Si aprivano le valigie e comparivano tavolette di cioccolato dal sapore che non avevamo mai conosciuto, biscotti, caramelle e dolci che per noi erano una vera delizia. Ogni assaggio sembrava arrivare da un altro mondo.

Le giornate scorrevano tra il mare, le passeggiate e i giochi che sembravano non finire mai. Bastava pochissimo per diventare amici. Noi provavamo a imparare qualche parola in tedesco o in francese, mentre i nostri cugini e gli amici arrivati dall’estero ridevano cercando di parlare il dialetto salentino. Ci correggevamo a vicenda, sbagliavamo, ridevamo ancora. Senza rendercene conto avevamo imparato una cosa bellissima: l’amicizia non ha bisogno della stessa lingua per farsi capire.

La sera era una festa.

Ogni giorno c’era un invito diverso: una sorella, un fratello, una zia. Le tavole si allungavano per accogliere tutti. Non mancavano mai le orecchiette fatte in casa, la pasta al forno, la parmigiana, l’anguria fresca e il vino delle nostre campagne.

Tra una portata e l’altra si parlava del lavoro, dei sacrifici affrontati lontano da casa, dei progetti per il futuro, dei figli che crescevano e dei sogni che ciascuno custodiva. Erano racconti che univano due mondi e che, ogni estate, facevano sentire la distanza un po’ più piccola.

L’estate, però, passava sempre troppo in fretta.

Quasi senza accorgercene arrivavano gli ultimi giorni di agosto e, con loro, il momento che nessuno avrebbe voluto vivere.

Le automobili tornavano a riempirsi. Tra i vestiti trovavano posto anche le provviste preparate con amore: bottiglie d’olio d’oliva, conserve di pomodoro fatte in casa, olive in salamoia, formaggi, vino e tutto quello che la nostra terra sapeva offrire. Le mamme continuavano ad aggiungere qualcosa fino all’ultimo momento.

«Porta anche questo… quando lo mangerai penserai a casa.»

In quella frase c’era tutto l’amore che non riuscivano a dire.

I saluti erano sempre gli stessi: abbracci lunghi, occhi lucidi e la promessa di rivedersi l’estate successiva.

Prima di salutarci, noi ragazzi ci scambiavamo gli indirizzi, scritti con cura su un foglietto, sul retro di una fotografia o sull’ultima pagina di un quaderno. C’era chi li custodiva in una scatolina dei ricordi e chi, gelosamente, li conservava nel diario con il lucchetto, insieme ai pensieri più belli di quell’età.

«Scrivimi.»

Era una promessa che mantenevamo davvero.

Dopo qualche settimana il postino riportava un pezzetto di quell’estate. Riconoscevamo subito quelle buste dai francobolli stranieri e bastava vederle per emozionarci. Dentro c’erano lettere scritte a mano e, qualche volta, le fotografie che avevano sviluppato al ritorno.

Anche noi facevamo lo stesso. Sviluppavamo i nostri rullini, sceglievamo con cura le fotografie più belle e le spedivamo ai cugini e agli amici conosciuti durante l’estate. Poco tempo dopo arrivavano le loro. Ogni busta era una piccola festa: aprendola, sembrava che un pezzetto di quell’estate tornasse ancora una volta tra le nostre mani.

Poi il tempo riprendeva il suo corso, in attesa dell’estate successiva.

Oggi, ripensando a quegli anni, mi accorgo che il ricordo più bello non è soltanto quello di chi tornava.

È l’attesa.

È quel paese che, per qualche settimana, ritrovava una parte di sé. Le porte restavano aperte, un posto a tavola si trovava sempre e ogni ritorno diventava una festa condivisa.

Ancora oggi, quando d’estate vedo passare un’auto con il portapacchi, il cuore torna a quei giorni.

Rivedo le mani che salutavano finché l’automobile non spariva in fondo alla strada e gli occhi di chi restava, già con il desiderio del prossimo ritorno.

Perché, quando tornavano i figli del Sud, non tornavano soltanto delle persone. Per qualche settimana tornava a casa anche il cuore del nostro paese.

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