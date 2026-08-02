LA RIFLESSIONE / GLI INCENDI NON DISTRUGGONO SOLO ALBERI: IL DRAMMA SILENZIOSO DELLA FAUNA SELVATICA

di Maria Antonietta Vacca ___________________

Mentre il Salento continua a fare i conti con incendi che, giorno dopo giorno, divorano ettari di macchia mediterranea, boschi e campagne, c’è una tragedia di cui si parla ancora troppo poco: quella che colpisce la fauna selvatica. Le immagini del nostro territorio annerito e incenerito raccontano solo una parte della devastazione.

Tra le fiamme muoiono migliaia di animali incapaci di mettersi in salvo: ricci, lepri, volpi, tartarughe terrestri, serpenti, ramarri, insetti impollinatori, piccoli mammiferi e numerose specie di uccelli. Molti di loro vengono sorpresi nei nidi, nelle tane o durante la cova, senza alcuna possibilità di fuga. Chi riesce a sopravvivere spesso riporta gravi ustioni o rimane disorientato, costretto ad abbandonare il proprio habitat alla ricerca di acqua, cibo e riparo. È in questi momenti che aumenta il rischio di investimenti stradali, predazione e morte per fame o disidratazione.

Gli incendi interrompono inoltre delicati equilibri ecologici. La scomparsa della vegetazione significa perdita di rifugi naturali, di fonti alimentari e di luoghi destinati alla riproduzione. Per molte specie saranno necessari anni prima che l’ambiente possa tornare a garantire condizioni di vita adeguate, mentre alcune popolazioni potrebbero non riprendersi mai completamente.

A subire danni gravissimi sono anche gli insetti impollinatori, fondamentali per l’agricoltura e per la biodiversità. Api, farfalle e altri insetti vengono decimati dal fuoco, con conseguenze che si riflettono sull’intero ecosistema e sulla produzione agricola.

In questo scenario assume un ruolo fondamentale il lavoro svolto dai volontari, dai veterinari, dai Carabinieri Forestali, dai Vigili del Fuoco e dai Centri di Recupero della Fauna Selvatica, impegnati nel soccorso degli animali feriti e nella loro riabilitazione. Un’attività spesso poco conosciuta, ma essenziale per salvare le vite che il fuoco risparmia.

Ogni incendio lascia dietro di sé una ferita profonda che va ben oltre il paesaggio. Brucia un patrimonio naturale costruito in decenni, si spezzano catene alimentari, si impoverisce la biodiversità e si compromette il futuro del territorio.

La tutela della fauna deve diventare parte integrante delle strategie di prevenzione degli incendi. Difendere boschi e macchia mediterranea significa proteggere anche gli animali che li abitano e garantire un futuro più sicuro alle prossime generazioni. Il Salento non sta perdendo soltanto alberi. Sta perdendo vite, equilibrio naturale e biodiversità. Un patrimonio che appartiene a tutti e che richiede l’impegno delle istituzioni, delle associazioni e di ogni singolo cittadino, perché ogni incendio spento in tempo significa anche migliaia di vite salvate.

Gli studi confermano: gli incendi cancellano interi ecosistemi Secondo l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), gli incendi boschivi provocano la morte diretta di un numero imprecisato di animali selvatici e compromettono la sopravvivenza di molti altri. Anche gli esemplari che riescono a fuggire sono costretti a cercare nuovi habitat, esponendosi a fame, disidratazione, predazione e investimenti stradali. Gli incendi riducono inoltre la disponibilità di cibo e di rifugi e compromettono il successo riproduttivo di numerose specie per diversi anni.

Nella regione mediterranea, infatti, il fuoco non rappresenta un fenomeno naturale di riequilibrio, ma un grave fattore di alterazione degli ecosistemi. I dati del sistema europeo EFFIS, elaborati da ISPRA, mostrano inoltre che nel 2025 in Italia sono stati registrati circa 1.600 grandi incendi boschivi, con quasi 890 chilometri quadrati di territorio andati in fumo. Di questi, 115 km² erano ecosistemi forestali, costituiti in larga parte da macchia mediterranea, leccete e sugherete, habitat fondamentali per la fauna selvatica.

Quando un incendio viene spento, spesso si dice che “il peggio è passato”. In realtà, per la fauna il dramma continua per mesi, a volte per anni. Un bosco può ricrescere, ma una cucciolata distrutta, un nido bruciato o una specie costretta ad abbandonare il proprio habitat rappresentano una perdita irreversibile. Per questo la prevenzione degli incendi non è soltanto una battaglia ambientale: è una scelta di civiltà, necessaria per difendere la biodiversità e il futuro del nostro territorio. __________________

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Category: Costume e società, Cronaca