NOVITA’ EDITORIALI / ALMANACCO SALENTINO DI CANTI E PROVERBI

di Raffaele Polo ______________

Questa volta ‘Il salentino Editore’, ovvero Leo Candido (con la consueta. preziosa stesura culturale di Salvatore Sindaco) pubblica il consueto ‘almanacco’ estivo, in forma bilingue italiano-inglese, infarcito di pubblicità, ricette, proverbi, destinato ad un turismo che c’è e non c’è, almeno nelle sempre più rare librerie ed edicole.

In questo ‘Ritmi salentini’, (224 pagine, 25 euro) c’è, però, una novità: sono riportati, con testo e spartito, alcuni tra i brani più conosciuti della musica popolare salentina. Non mancano quelli tradizionali (Arcu de pratu, Mieru e Kalinikta) ma anche quelli più recenti (Mieru pezzetti e cazzotti, Aria Gaddhipulina) e di alcune c’è anche la (errata) indicazione dell’autore del testo.

Ad esempio, il bravo Menotti Corallo che, nel 1938 compone la canzone ‘Arco de pratu’, viene sostituito da Bruno Petrachi che, in realtà, la riprende in tempi più recenti… E ‘La caddhina’ omette il suo maggior interprete ed estensore, ovvero Cesare Monte…. Ma sono particolari secondari che certamente chi avrà questo testo tra le mani, non noterà neppure…

Ai proverbi in dialetto, poi, è affidata la traduzione in italiano e in inglese con un breve commento, spesso gustosissimo e comunque sempre attinente..

Insomma, un altro testo vario e interessante, dove non mancano foto di ricette, piatti, località turistiche e pubblicità che, ci insegna il bravo editore, sono l’anima del commercio e poi, come recita il proverbio: Saccu acante nun se mantene tisu…

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