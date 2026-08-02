QUANDO UN DRONE DIVENTA LIBERTÀ: LA STORIA DI LUISA RIZZO EMOZIONA COPERTINO SPORT CHANNEL

(Rdl) __________ Ci sono interviste che raccontano uno sport e altre che raccontano una vita. Quella di Luisa Rizzo, campionessa mondiale di Drone Racing, andata in onda su Copertino Sport Channel, appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

Con grande semplicità e profonda emozione, Luisa ha ripercorso il suo straordinario cammino, iniziato grazie a un gesto d’amore di suo padre.

Affetta da SMA (Atrofia Muscolare Spinale), ricevette da bambina un radiocomando e un drone non per gareggiare, ma come strumento per stimolare la manualità delle sue mani. Quel dono, nato come supporto terapeutico, si è trasformato nella chiave di un destino straordinario.

Da quel momento la passione è cresciuta fino a portarla sui circuiti internazionali, dove ha conquistato il titolo di campionessa mondiale di Drone Racing, diventando un punto di riferimento per questo sport e un simbolo di determinazione.

Durante l’intervista, Luisa ha condiviso anche il suo sogno più grande: vedere il Drone Racing entrare nel programma dei Giochi Olimpici. Un obiettivo che le permetterebbe di rappresentare l’Italia anche sul palcoscenico sportivo più prestigioso del mondo, continuando a dimostrare che talento, impegno e passione non conoscono barriere.

Tra i ricordi più intensi della sua carriera, la campionessa salentina ha indicato la partecipazione in gara con la Nazionale Italiana, un momento che custodisce nel cuore come una delle emozioni più forti della sua vita sportiva.

L’intervista ha mostrato non solo una straordinaria atleta, ma una giovane donna capace di trasformare ogni ostacolo in un’opportunità. Per Luisa il drone non è semplicemente un mezzo tecnologico: è libertà, autonomia, possibilità di superare ogni limite e di competere ad armi pari con tutti gli altri piloti. Un messaggio che negli anni ha ispirato migliaia di persone in Italia e nel mondo.

La puntata di Copertino Sport Channel ha così regalato ai telespettatori non soltanto il racconto di una campionessa del mondo, ma una testimonianza autentica di coraggio, speranza e forza di volontà. Una storia che dimostra come i sogni, quando sono alimentati dall’amore, dalla determinazione e dalla passione, possano davvero prendere il volo.

La puntata è disponibile su

https://youtube.com/live/4U-J8lnSkmk?is=AzXQo0sTEzJ9ZpT2

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