SARA’ LUI IL NUOVO BOMBER GIALLOROSSO? IL PRIMO ACQUISTO DI TRINCHERA PORTA IN SALENTO WILLEM GEUBBELS, CHE DA EX enfant prodige ORA A 26 ANNI CERCA L’AFFERMAZIONE

(Rdl) ________________ L’U.S. Lecce ha comunicato qusto pomeriggio di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Willem Geubbels dal Paris FC.

L’attaccante francese classe 2001 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per la stagione successiva. _____________

Arriva dunque per il Lecce il primo acquisto del calciomercato 2026, un rinforzo necessario per il reparto d’attacco deficitario, dopo le defezioni di Cheddira, Camarda e Banda.

Il contratto pluriennale fa presumere che la società creda in questo calciatore.

Geubels, prelevato dal Paris Fc, squadra della serie A francese, 1,86 di altezza, centravanti, è nato in Francia, è di origini olandesi di padre e centroafricane di madre, e compirà 26 anni il prossimo 16 agosto.

In Salento da tre giorni, ha superato le visite mediche ed ha firmato il contratto.

Geubbels ha iniziato la carriera professionistica a 16 anni, nel Lione, che lo prese per 20 milioni. E’ stato prelevato nella scorsa stagione dalla squadra svizzera del San Gallo, per nove milioni di euro, dal Paris FC, in cui ha totalizzato 24 presenze e 5 gol.

Non conosciamo nei dettagli il costro dell’operazione che lo ha portato al Lecce, comunque indiscrezioni reperite sui siti specializzati in calciomercato parlano di cinque milioni di euro.

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