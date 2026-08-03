ALLA “La Terrazza – Tutti al mare” DI SAN FOCA, GLI ATLETI DI TAEKWONDO

Report della Questura di Lecce _______________

Polizia di Stato a San Foca con gli atleti delle Fiamme Oro nell’ambito del Progetto “IO POSSO”. Insieme per una giornata di sole, sport e inclusione all’insegna dell’ESSERCISEMPRE.​

In un’atmosfera di profonda serenità, si è svolta la scorsa settimana una giornata speciale presso la spiaggia accessibile “La Terrazza – Tutti al mare” di San Foca. Grazie anche al contributo della Polizia di Stato, la struttura del progetto “IO POSSO”, ormai da nove anni punto di riferimento nazionale e internazionale, garantisce alle persone con disabilità gravi e bisogni complessi la possibilità di godere del mare e fare il bagno in totale sicurezza.

​L’accesso in acqua è reso possibile grazie ad attrezzature speciali e all’indispensabile supporto degli assistenti bagnanti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e della Questura di Lecce muniti di apposito brevetto di salvataggio.

​​A rendere memorabile la giornata è stata l’esibizione degli allievi della Sezione giovanile delle Fiamme Oro di Brindisi. Accompagnati dal Maestro Massimiliano Martina, poliziotto in forza alla Questura di Brindisi, i giovani atleti della disciplina del Taekwondo hanno dato prova delle loro straordinarie abilità, intrattenendo con grande entusiasmo tutti gli ospiti e i visitatori presenti, che al termine dello spettacolo si sono trattenuti a lungo a conversare con loro.

​​La spiaggia “IO POSSO” è diventata una meta del cuore che travalica i confini nazionali e continua ad attrarre famiglie da tutta Italia e persino dall’estero: tra i presenti figurava anche un ospite giunto dalla Germania insieme alla sua famiglia. Dai racconti e dalle testimonianze toccanti raccolte tra i presenti è emerso un profondo attaccamento alla struttura, definita da molti come un vero e proprio “posto del cuore”. Oltre a un mare splendido, gli ospiti ritrovano qui ogni estate un’accoglienza unica, fatta di vicinanza, amicizia e straordinario calore umano, tipico del Salento.

​​La giornata ha visto anche la partecipazione attiva dei ragazzi dell’associazione “Amici dello Zio”, realtà impegnata nell’inclusione lavorativa di persone con varie fragilità. I giovani si sono dedicati a una speciale raccolta fondi a favore del lido “IO POSSO”, offrendo – a fronte di una donazione – un delizioso “Panettone estivo” accompagnato da ottimo gelato. A distribuire i dolci, per la gioia e il divertimento di tutti gli ospiti, c’era un vero e proprio Babbo Natale in veste estiva.

Lecce, 3 agosto 2026

Category: Cronaca