MONTERONI, DAI DOMICILIARI AL CARCERE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _____________

SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO: LA COSTANTE VIGILANZA DELL’ARMA PORTA ALL’ARRESTO DI UN EVASO A COPERTINO



Il controllo capillare del territorio e la prontezza operativa si confermano, ancora una volta, i

pilastri fondamentali dell’azione quotidiana dei Carabinieri a tutela della legalità e della

sicurezza dei cittadini.

Nella serata di ieri, nel cuore del centro urbano di Copertino, si è svolta un’operazione che

testimonia la perfetta sinergia tra i presidi territoriali e i reparti di supporto operativo

dell’Arma. I militari delle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) dell’11° Reggimento

“Puglia”, affiancati dai colleghi della locale Tenenza Carabinieri di Copertino, hanno

arrestato in flagranza di reato un 50enne residente a Monteroni di Lecce.



L’operazione si è sviluppata nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio disposti

dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce per prevenire e contrastare la criminalità.

L’occhio attento dei militari, impegnati in un pattugliamento dinamico, ha notato un’utilitaria

muoversi nel centro abitato di Copertino.



I successivi e immediati accertamenti hanno permesso di verificare che il conducente si era

allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione a Monteroni di Lecce senza alcuna

autorizzazione, violando palesemente le prescrizioni imposte dalla misura cautelare a cui era

sottoposto. L’uomo stava infatti scontando una pena definitiva complessiva di 7 anni di

reclusione per reati in materia di stupefacenti in regime di detenzione domiciliare.



L’efficacia dell’intervento sottolinea il valore strategico della presenza dell’Arma sul territorio:

una rete di protezione attiva e costante, in grado di individuare tempestivamente le violazioni

e ripristinare la legalità.

Al termine delle formalità di rito e del completamento degli accertamenti di legge, l’uomo è

stato arrestato per il reato di evasione ed è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.



L’operazione condotta a Copertino rinnova l’impegno quotidiano dei Carabinieri nel garantire

il rispetto delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria e la tranquillità della comunità locale,

grazie all’integrazione tra l’esperienza dei comandi locali e la prontezza dei reparti

specializzati.

Si rappresenta che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che la

responsabilità dell’indagato potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza

irrevocabile di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.



Lecce, 3 agosto 2026

Category: Cronaca