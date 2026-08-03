MONTERONI, DAI DOMICILIARI AL CARCERE
Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _____________
SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO: LA COSTANTE VIGILANZA DELL’ARMA PORTA ALL’ARRESTO DI UN EVASO A COPERTINO
Il controllo capillare del territorio e la prontezza operativa si confermano, ancora una volta, i
pilastri fondamentali dell’azione quotidiana dei Carabinieri a tutela della legalità e della
sicurezza dei cittadini.
Nella serata di ieri, nel cuore del centro urbano di Copertino, si è svolta un’operazione che
testimonia la perfetta sinergia tra i presidi territoriali e i reparti di supporto operativo
dell’Arma. I militari delle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) dell’11° Reggimento
“Puglia”, affiancati dai colleghi della locale Tenenza Carabinieri di Copertino, hanno
arrestato in flagranza di reato un 50enne residente a Monteroni di Lecce.
L’operazione si è sviluppata nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio disposti
dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce per prevenire e contrastare la criminalità.
L’occhio attento dei militari, impegnati in un pattugliamento dinamico, ha notato un’utilitaria
muoversi nel centro abitato di Copertino.
I successivi e immediati accertamenti hanno permesso di verificare che il conducente si era
allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione a Monteroni di Lecce senza alcuna
autorizzazione, violando palesemente le prescrizioni imposte dalla misura cautelare a cui era
sottoposto. L’uomo stava infatti scontando una pena definitiva complessiva di 7 anni di
reclusione per reati in materia di stupefacenti in regime di detenzione domiciliare.
L’efficacia dell’intervento sottolinea il valore strategico della presenza dell’Arma sul territorio:
una rete di protezione attiva e costante, in grado di individuare tempestivamente le violazioni
e ripristinare la legalità.
Al termine delle formalità di rito e del completamento degli accertamenti di legge, l’uomo è
stato arrestato per il reato di evasione ed è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.
L’operazione condotta a Copertino rinnova l’impegno quotidiano dei Carabinieri nel garantire
il rispetto delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria e la tranquillità della comunità locale,
grazie all’integrazione tra l’esperienza dei comandi locali e la prontezza dei reparti
specializzati.
Si rappresenta che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che la
responsabilità dell’indagato potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza
irrevocabile di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.
Lecce, 3 agosto 2026
Category: Cronaca