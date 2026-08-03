IL SALENTO PER VIAGGIATORI CURIOSI: GALATINA DALL’ALTO E NON SOLO

(Rdl) ________________ C’è un modo speciale per vivere l’estate salentina, uno è quello di entrare in connessione con le destinazioni autentiche come la città di Galatina. Elegante, piena di vita e con un ricco calendario di appuntamenti estivi, nel quale si inseriscono le insolite proposte lanciate dall’Associazione Imprese Galatinesi per far scoprire la città in modo differente.

L’idea alla base delle iniziative è quella di invitare i viaggiatori a rallentare, lasciandosi sorprendere dalla meraviglia, mettendoli in connessione con il territorio, gli artigiani di città in un intreccio con i suoi luoghi più affascinanti ed iconici, le viste dall’alto e gli scorci che solo una guida d’eccezione può far scoprire.

Per tutto il mese di agosto 2026, ogni mercoledì alle ore 18.00, l’AIG – Associazione Imprese Galatinesi propone un calendario di visite guidate, condotte da guide turistiche autorizzate dalla Regione Puglia, pensate per offrire un’esperienza autentica a turisti e residenti.

Due itinerari Galatina Classic Tour e Galatina dall’Alto accompagneranno i partecipanti alla scoperta di una Galatina ricca di arte, storia e scorci sorprendenti, più due Unconventional Tour per scoprire la città all’alba e in notturna.

Galatina Classic Tour – 5 e 19 agosto, ore 18

Un percorso dedicato ai grandi tesori della città, con la visita alla splendida Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, tra i massimi esempi del gotico italiano, e un itinerario nel centro storico tra chiese, palazzi nobiliari, corti e antiche tradizioni che raccontano l’identità di Galatina.

Galatina dall’Alto – 12 e 26 agosto, ore 18

Un itinerario esclusivo che permetterà di accedere a luoghi normalmente non visitabili, regalando una prospettiva insolita sulla città. Terrazze panoramiche, scorci nascosti e viste spettacolari sveleranno un volto di Galatina che pochi hanno avuto il privilegio di conoscere.Unconventional Tour.

All’Alba di Galatina – 7 agosto ore 6

Scoprire la città mentre il centro storico si risveglia, il profumo di frolla alla vaniglia si diffonde tra i vicoli e la luce del giorno riscalda la pietra leccese. Un’occasione per conoscere la storia, l’arte e la cultura con il fresco delle prime ore del giorno. Unconventional Tour.

Aspettando San Lorenzo – 9 agosto ore 21.30

Una passeggiata serale tra storia, arte e tradizioni nella notte delle stelle cadenti ed esprimendo un desiderio accedendo in via esclusiva su alcune terrazze di città.

Per vivere il Salento oltre i clichè e entrare nelle pieghe più intime e profonde, basterà contattare l’associazione al 339 3453623.

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