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DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 3 AGOSTO 2026

| 3 Agosto 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è lunedì 3 agosto 2026.

Santa Lidia.

Auguri di buon onomastico a tutte le nostre lettrici che portano questo nome.

Festeggiamo il compleanno della nostra amica Eleonora Ciminiello, che oggi compie 47 anni: tanti affettuosi auguri!

A San Dana, frazione del comune leccese di Gagliano del Capo, si celebra il patrono San Dana.

A Cavallino, invece, si celebra il patrono San Domenico di Guzman.

1981. Roberto Peci, fratello del primo collaboratore di giustizia ex delle Brigate Rosse Patrizio, viene assassinato a Roma con undici colpi di pistola. Il corpo ritrovato nei pressi dell’ippodromo delle Capannelle.

Proverbio salentino: TE NANZI ALLU CADDRHU, TE RETU ALLA SCUPPETTA, A MIENZU A NTAULA, LARGU TE LE CUESTIONI
Davanti al cavallo, di dietro al fucile, in mezzo alla tavola, lontano dalle questioni.

Category: Costume e società

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