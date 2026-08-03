DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 3 AGOSTO 2026
Buongiorno!
Oggi è lunedì 3 agosto 2026.
Santa Lidia.
Auguri di buon onomastico a tutte le nostre lettrici che portano questo nome.
Festeggiamo il compleanno della nostra amica Eleonora Ciminiello, che oggi compie 47 anni: tanti affettuosi auguri!
A San Dana, frazione del comune leccese di Gagliano del Capo, si celebra il patrono San Dana.
A Cavallino, invece, si celebra il patrono San Domenico di Guzman.
1981. Roberto Peci, fratello del primo collaboratore di giustizia ex delle Brigate Rosse Patrizio, viene assassinato a Roma con undici colpi di pistola. Il corpo ritrovato nei pressi dell’ippodromo delle Capannelle.
Proverbio salentino: TE NANZI ALLU CADDRHU, TE RETU ALLA SCUPPETTA, A MIENZU A NTAULA, LARGU TE LE CUESTIONI
Davanti al cavallo, di dietro al fucile, in mezzo alla tavola, lontano dalle questioni.
Category: Costume e società