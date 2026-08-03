IN SERVIZIO QUARANTA NUOVI MARESCIALLI DELLA GUARDIA DI FINANZA
Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce _______________
Si rafforza il dispositivo della Guardia di Finanza di Lecce per il periodo estivo grazie all’arrivo di 40 finanzieri allievi marescialli tirocinanti, frequentatori del 96° corso “Brennero III”, provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti de l’Aquila.
I giovani militari saranno impiegati direttamente nelle quotidiane attività istituzionali del Corpo, offrendo un supporto operativo concreto sul litorale salentino e nelle località a maggiore vocazione turistica.
Prima dell’avvio delle attività operative sul campo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, Generale Stefano Ciotti, ha incontrato personalmente i giovani allievi per dare loro il benvenuto e per illustrare le linee guida dei servizi che andranno a svolgere.
L’inserimento delle nuove leve sul territorio permetterà di potenziare l’azione di vigilanza economico-finanziaria tipica della Guardia di Finanza.
I tirocinanti affiancheranno il personale strutturato nei servizi di contrasto all’abusivismo commerciale, alla contraffazione, al lavoro nero e alle altre violazioni che danneggiano l’economia legale.
Questo impiego operativo è stato predisposto anche in piena aderenza alle linee d’azione strategiche espresse dal Prefetto di Lecce, Natalino Manno, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che prevedono, tra l’altro, la realizzazione di piani di sicurezza integrati per aree ad alta affluenza umana per il monitoraggio straordinario del territorio al fine di prevenire furti, accampamenti abusivi, reati ambientali, inclusi i roghi boschivi.
La sinergia tra l’addestramento pratico dei finanzieri e gli obiettivi della Prefettura assicura così un controllo del territorio ancora più capillare ed efficiente a tutela dei cittadini e dei commercianti regolari.
Category: Cronaca