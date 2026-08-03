L’INTERVENTO / ROTTE DI INCONTRO: NAVE ITALIA HA TRASFORMATO IL MARE DI NARDO’ IN UN LUOGO DI EMOZIONI E DI CONDIVISIONE PER LA COMUNITA’

di Andrea Dell’Abate ___________ (Capitano di Corvetta Marina Militare Italiana) __________

Ci sono eventi che si raccontano con i numeri, e altri che si raccontano attraverso gli sguardi.

Lo scorso 8 luglio, la baia di Santa Caterina, nel cuore del litorale di Nardò, ha vissuto uno di quei momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva. Nell’ambito del progetto “Rotte di Incontro”, promosso dalla Lega Navale Italiana – Delegazione di Santa Caterina – Nardò, Nave Italia, il brigantino della Fondazione Tender to Nave Italia con equipaggio e bandiera della Marina Militare, ha compiuto un suggestivo defilamento lungo la costa neretina, regalando alla comunità un’immagine di rara bellezza.

Partita dal porto di Gallipoli e diretta verso Messina, l’Unità ha navigato a breve distanza dalla costa, attraversando il tratto compreso tra Quattro Colonne, Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e Torre dell’Alto, accompagnata dalle imbarcazioni della Lega Navale Italiana, dalla marineria locale, dai diportisti e dalle motovedette della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, che hanno garantito la cornice istituzionale e la sicurezza dell’evento.

Per chi vive questo tratto di costa, il mare è una presenza quotidiana. Eppure, proprio perché la baia di Santa Caterina è una splendida insenatura naturale priva di grandi infrastrutture portuali, è raro vedere un’Unità navale di grandi dimensioni navigare così vicino alla riva. Ancora più raro è poter ammirare un veliero della maestosità di Nave Italia, il più grande brigantino a vela al mondo.

Per qualche istante il tempo è sembrato rallentare.

Lungo il lungomare, famiglie, bambini, anziani e appassionati hanno seguito in silenzio il lento procedere della nave. Dalle terrazze, dagli scogli e dalle imbarcazioni ferme in mare, centinaia di occhi erano rivolti verso quel profilo elegante che avanzava sospinto dal vento, quasi appartenesse più alla storia che al presente.

Tra quelle immagini, una in particolare sembra racchiudere il senso più profondo della giornata: una bambina, a bordo della propria piccola imbarcazione, osserva il brigantino passare davanti alla sua terra. Nel suo sguardo convivono curiosità, stupore e meraviglia. È in quegli occhi che si coglie il valore autentico dell’iniziativa: trasmettere alle nuove generazioni il fascino del mare, della navigazione e dei valori che la Marina Militare custodisce e rappresenta.

In quel momento Nave Italia non era soltanto una nave.

Era il simbolo di una missione che da anni coniuga tradizione marinara, educazione, inclusione sociale e crescita personale, offrendo a tanti giovani e a persone in condizione di fragilità l’opportunità di riscoprire sé stessi attraverso il mare.

Il passaggio nella baia di Santa Caterina ha rappresentato l’incontro tra due identità profondamente legate all’acqua: quella della Marina Militare, custode di una tradizione secolare di professionalità, servizio e valori, e quella di una comunità che riconosce nel mare una parte essenziale della propria storia, della propria cultura e del proprio futuro.

L’iniziativa ha inoltre confermato il ruolo della Lega Navale Italiana quale ponte tra le Istituzioni e il territorio, promuovendo la cultura marittima e favorendo occasioni di incontro capaci di avvicinare i cittadini al mondo della Marina e ai suoi valori.

Il successo di “Rotte di Incontro” dimostra come la collaborazione tra la Marina Militare, la Fondazione Tender To Nave Italia, la Lega Navale Italiana, le istituzioni locali e il mondo dell’associazionismo possa generare esperienze che lasciano un segno profondo nella comunità.

Per chi era presente, il ricordo non sarà soltanto quello di un magnifico veliero davanti alla costa.

Sarà il ricordo di un pomeriggio in cui il mare ha saputo parlare senza parole; in cui un brigantino ha fatto riaffiorare l’orgoglio di appartenere a una terra profondamente marinara; in cui gli occhi di una bambina e quelli di un’intera comunità hanno condiviso la stessa meraviglia.

Perché, a volte, basta una nave all’orizzonte per ricordarci che il mare non è soltanto uno spazio da attraversare, ma un luogo capace di unire persone, generazioni e istituzioni.

Ed è proprio questa la rotta più bella che Nave Italia continua, ogni giorno, a tracciare.

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