CONTROLLI DELLA FINANZA SULLE IMBARCAZIONI NELLA COSTA BRINDISINA

Report del Reparto Operativo Aeronavale di Bari della Guardia di Finanza _______________

Proseguono e si intensificano, nel corso della stagione estiva, i servizi di vigilanza e controllo in mare svolti dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Brindisi, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, nell’ambito del dispositivo operativo predisposto a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione.

L’azione del Corpo è finalizzata a garantire il rispetto della normativa che disciplina la navigazione da diporto e ad assicurare una fruizione del mare in condizioni di sicurezza da parte di cittadini e turisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso lungo il litorale brindisino.

L’attività operativa, tuttora in corso, interessa l’intero tratto costiero di competenza, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate da bagnanti e diportisti. I controlli sono rivolti, in particolare, alle unità da diporto e alle moto d’acqua, il cui utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti può costituire un concreto rischio per la sicurezza della navigazione e per l’incolumità delle persone.

L’azione di controllo è orientata al contrasto delle violazioni che incidono maggiormente sulla sicurezza in mare, tra cui il transito sottocosta o all’interno delle acque riservate alla balneazione, il mancato rispetto delle distanze di sicurezza dalla battigia, l’eccesso di velocità e, più in generale, ogni comportamento suscettibile di mettere in pericolo gli altri utenti del mare.

Dall’inizio della stagione estiva sono già stati effettuati 107 controlli nei confronti di altrettante unità da diporto, che hanno consentito di accertare 33 violazioni alla normativa di settore. Le infrazioni rilevate hanno riguardato prevalentemente condotte potenzialmente idonee a compromettere la sicurezza della navigazione e l’incolumità dei bagnanti.

L’attività è stata ulteriormente rafforzata negli ultimi fine settimana, durante i quali sono state sottoposte a controllo 10 moto d’acqua, con la contestazione di 6 violazioni, a conferma della particolare attenzione riservata a questa tipologia di mezzi nautici, il cui utilizzo aumenta sensibilmente durante il periodo estivo.

I risultati conseguiti confermano l’efficacia del dispositivo di vigilanza predisposto dal Corpo, che continuerà a operare senza soluzione di continuità per tutta la stagione estiva, anche nei giorni e nelle fasce orarie di maggiore afflusso, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi, promuovere il rispetto delle regole della navigazione e garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano il mare.

Nulla osta A.G. concesso

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