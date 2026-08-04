CONTROLLI DELLA POLIZIA PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI LECCE

(Rdl) ______________Nell’ambito dell’attività disposta e coordinata a livello nazionale dal Servizio di Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno, lo scorso fine settimana, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di vigilanza presso la stazione ferroviaria di Lecce con l’obiettivo di tutelare i viaggiatori e prevenire reati.

I servizi straordinari hanno interessato i punti nevralgici dello scalo: l’ingresso principale, la biglietteria, le banchine, il deposito bagagli, l’area commerciale e i sottopassaggi.

Grazie all’impiego di metal detector e di moderne tecnologie, sono state identificate centinaia di persone, fra le quali decine di cittadini stranieri: in particolare per uno di loro è stato accertato l’ingresso ed il soggiorno irregolare sul territorio nazionale; un uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti ed un altro è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violenza sessuale.

I controlli hanno interessato anche numerosi veicoli adibiti a noleggio con conducente (NCC) di cui è stata verificata la regolarità dell’attività svolta.

Le operazioni ad alto impatto proseguiranno nei prossimi giorni ed interesseranno altre stazioni ferroviarie del territorio di competenza compartimentale.

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