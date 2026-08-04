PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE DI LECCE CONTRO PERSONE RITENUTE PERICOLOSE

​

(Rdl) _________________

Il Questore di Lecce Giampietro Lionetti ha emesso quattro misure di prevenzione personali, a seguito delle istruttorie svolte dalla Divisione Anticrimine.

Un avviso orale, proposto dalla Compagnia dei Carabinieri di Maglie, è stato notificato ad un giovane di 38 anni di Palmariggi ritenuto socialmente pericoloso alla luce dei numerosi precedenti per ricettazione in concorso, detenzione illecita di stupefacenti, detenzione illegale di armi ed evasione. Sempre lui, solito frequentare pregiudicati e già segnalato per uso di sostanze stupefacenti, è stato inoltre destinatario del divieto, per la durata di tre anni, di possedere o utilizzare armi di qualsiasi tipo, compresi strumenti e giocattoli in grado di nebulizzare sostanze irritanti.

Un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Otranto per due anni è stato disposto nei confronti di un giovane di 22 anni residente a Foggia. Il provvedimento scaturisce da un’indagine del Commissariato di di Otranto, condotta anche tramite l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, che ha permesso di identificarlo quale autore, insieme a dei complici, di un furto aggravato commesso nell’agosto 2025 all’interno di un supermercato, da cui si era allontanato dopo aver occultato della merce negli indumenti e essersi rifiutato di pagare.

Un secondo foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Gallipoli per tre anni, ha interessato un 22enne leccese denunciato in stato di libertà dal Commissariato di Gallipoli per lesioni personali aggravate e minacce gravi. Identificato grazie alle immagini di videosorveglianza di una discoteca a seguito dell’intervento degli agenti nel luglio 2026, si era reso responsabile, insieme ad altri coetanei, dell’aggressione verbale e fisica ai danni di alcuni turisti, in cui un minorenne aveva riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Infine, un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) della durata di un anno e sei mesi è stato emesso nei confronti di un giovane di 22 anni residente ad Ercolano, denunciato dal Commissariato di Gallipoli per furto con strappo. Era stato bloccato all’interno di un locale da ballo dopo aver strappato una catenina dal collo di un avventore e costretto a restituire la refurtiva prima di essere sottoposto a tutti agli accertamenti dai poliziotti delle Volanti intervenute sul posto. La misura applicata gli impedirà di accedere e stazionare nei locali pubblici, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle discoteche di tutto il territorio del comune di Gallipoli.

Lecce, 4 agosto 2026

Category: Cronaca