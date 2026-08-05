CONTROLLI DEL TERRITORIO SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME SALENTINE

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce _________________

La strategia elaborata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in ossequio delle linee guida ministeriali, che si sta rivelando estremamente efficace per il controllo del territorio del Salento, una delle mete turistiche più ambite d’Italia, ha il duplice obiettivo di elevare i livelli di sicurezza per residenti e vacanzieri e garantire un’offerta turistica di qualità, rispettosa delle regole e delle esigenze di tutti.

In tale ottica continuano i servizi straordinari di controllo interforze del territorio programmati per tutto il periodo estivo, in Particolare un’ampia operazione di controllo interforze del territorio è stata condotta nella giornata del 4 agosto 2026, con l’obiettivo di prevenire e reprimere gli illeciti amministrativi e gli accampamenti abusivi sulle aree demaniali marittime.

L’operazione ha visto la partecipazione della Polizia di Stato, dei Carabinieri, del Reparto Operativo Aeronavale e della Compagnia Territoriale della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale di Lecce, della Polizia Locale di Melendugno e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.

L’attività operative si è articolata su alcune direttrici principali ed in particolare: prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori, contrasto all’immigrazione irregolare, verifica del rispetto della normativa per la vendita ambulante e gli esercizi commerciali, nonché lo sgombero di accampamenti abusivi nell’area demaniale marittima.

Nel corso delle operazioni si è proceduto alla denuncia in stato di libertà di un 58enne di Melendugno e di un 24enne di Lizzanello, ritenuti responsabili in concorso dell’occupazione abusiva di aree demaniali marittime prive di concessione, ai sensi del Codice della Navigazione, con relativo sequestro di quattordici lettini e quattro ombrelloni.

Il controllo ispettivo eseguito nei confronti dell’impresa del 24enne ha evidenziato la mancata emissione di ricevute fiscali per il noleggio di attrezzature balneari, ed ha comportato la contestazione di varie violazioni di natura fiscale, tra cui l’assenza del codice QR sul registratore telematico, l’omessa o mancata installazione del misuratore fiscale e degli strumenti tecnologici previsti, la mancata installazione del dispositivo POS e l’omessa o non tempestiva memorizzazione elettronica dei corrispettivi e dei pagamenti ricevuti.

Nell’ambito dei medesimi controlli è stata elevata una sanzione amministrativa nei confronti di un 63enne della provincia di Bari, ritenuto responsabile di aver creato impedimenti che ostacolavano la fruizione del demanio marittimo da parte delle persone diversamente abili.

Ulteriore intervento ha interessato la pineta di Torre dell’Orso con lo sgombero di circa cento persone che bivaccavano, all’interno della stessa, nel tratto compreso tra due noti stabilimenti balneari.

Tale azione si inserisce in un percorso di tutela del sito di interesse comunitario, condiviso con Regione Puglia, Comune di Melendugno, Provincia di Lecce ed Associazioni ambientali in apposite incontro tenutosi in Prefettura lo scorso 16 luglio, finalizzato alla salvaguardia dell’area interessata.

In particolare nel cennato incontro è emersa la necessità, una volta liberata l’area pinetata, di effettuare servizi di vigilanza con l’impiego di stewards ed il costante coinvolgimento dei cittadini, anche attraverso le misure di controllo di vicinato.

I controlli sulla circolazione stradale si sono articolati attraverso sette posti di verifica, nel corso dei quali sono stati controllati cinquantadue veicoli e contestati due verbali di contravvenzione per violazioni al Codice della Strada relative all’omessa revisione periodica dei mezzi.

L’operazione congiunta posta in essere testimonia il costante impegno delle forze dell’ordine nel mantenere elevato il livello di sicurezza e legalità sul territorio, garantendo una presenza capillare e un’efficace attività di prevenzione e repressione dei reati.

Al riguardo il Prefetto, nell’esprimere il proprio ringraziamento alle Forze di Polizia per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’esecuzione di tutte le operazioni sinora svolte, ha sottolineato l’importanza della collaborazione sinergica tra le forze in campo a tutela della legalità e della sicurezza di tutti, turisti e residenti, presenti sul nostro territorio.

Lecce, 5 agosto 2026

IL CAPO DI GABINETTO

M. SERGI

AGLI ORGANI DI STAMPA

Category: Cronaca