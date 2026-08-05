VA IN CASERMA A PRESENTARE DENUNCIA DI SMARRIMENTO DELLA CARTA, MA….
(Rdl) __________________ Ieri sera un giovane di 38 anni, di nazionalità marocchina, si è presentato presso la Stazione Carabinieri di Lecce Santa Rosa con l’intento apparente di formalizzare la denuncia per lo smarrimento della propria carta prepagata.
Il militare di servizio all’accettazione del pubblico, di fronte all’assenza di documenti di riconoscimento e all’impossibilità di verificare immediatamente i dati del denunciante risultato irreperibile all’anagrafe comunale, ha deciso di approfondire con professionalità gli accertamenti identificativi.
I riscontri immediati condotti in banca dati hanno dato ragione ai suoi sospetti: a carico del giovane marocchino pendeva infatti un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Lecce, unitamente al contestuale ordine di lasciare il territorio dell’Unione Europea firmato dal Questore del capoluogo salentino.
Grazie alla tempestiva sinergia operativa attivata dal Comando Stazione Carabinieri con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce, sono stati celermente completati tutti gli adempimenti di rito. Al termine delle formalità, l’uomo è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Bari Palese per le successive procedure di espulsione.
Category: Cronaca
Non è facile per le
Forze dell’Ordine
gestire la situazione
attuale dell’ immigrazione.Tutto questo compito necessita di nuovi
PPSS e CC affinché i
Militi non siano costretti a raddoppiare i turni
saltando i riposi.