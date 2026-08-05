SI ALLUNGA LA LISTA DI PERSONE ANZIANE DECEDUTE SULLE SPIAGGE SALENTINE
(Rdl) _________________ Questa mattina, un altro episodio della ormai lunga serie di persone anziane stroncate in spiaggia da un malore improvviso, dovuto presumibilmente all’affaticamento del corpo per il grande caldo. E’ morto così un anziano di Nardò di 71 anni, del quale non sono ancora state rese note le generalità, mentre faceva il bagno a Sant’Isidoro (nella foto).
Ieri era successo a Torre Mozza a Oriana Remoli, 72 anni, di Milano, in vacanza nel Salento.
Category: Cronaca