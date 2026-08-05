“Un attacco vigliacco e spregiudicato”. LEQUILE ATTACCATA DAI PIROMANI. IL SINDACO VINCENZO CARLA’ REAGISCE

(Rdl) ________________ “Un attacco vigliacco e spregiudicato“. Così, in una nota postata ieri sera sul suo diario di Facebook il sindaco di Lequile Vincenzo Carlà si è espresso su quanto avvenuto “al nostro territorio ed all’ambiente”.

Ed ha poi continuato, aggiungendo la documentazione fotografica che in parte riprendiamo, annunciando che

“quasi dieci focolai hanno interessato oggi il Comune di Lequile. La circostanza ha richiesto l’intervento anche dei Carabinieri che ringrazio nella persona del Comandante per essersi adoperato personalmente, insieme al sottoscritto, per domare le fiamme. Ringrazio il Comando di Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco per l’egregio lavoro svolto. Il mio grazie più grande va però ad i volontari della Nostra Protezione Civile Lequile che, ancora una volta, con grande senso civico, si sono adoperati instancabilmente“.

Così il sindaco.

Notiamo – qui nella redazione di leccecronaca.it – come ancora una volta sia dimostrata la natura dolosa, deliberata, degli incendi che scoppiano nel nostro territorio, almeno per quanto riguarda la maggioranza di essi, pur considerando altri colposi, o dovuti a negligenza, e, in minima parte, quelli generati da circostanze occasionali: anche se non conosciamo le finalità di piromani lucidi e determinati, e dei loro mandanti, su cui possiamo fare solo congetture, ma non abbiamo prove.

La zona di Lequile quest’anno era stata per così dire risparmiata da episodi importanti. Però tre anni fa era stata duramente colpita.

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LA RICERCA nei nostri articoli del 6 e dell’11 settembre 2023

LA DOCUMENTAZIONE nei nostri articoli del 1 e del 2 agosto scorsi

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