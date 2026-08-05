SORPRESO A SPACCIARE NEL CENTRO DI GALATINA: HA SOLO 14 ANNI

(Rdl) __________________ Brillante operazione antidroga degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Galatina (nella foto sopra), che ieri pomeriggio hanno arresto in flagranza di reato un minorenne del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Particolare inquietante, si tratta di un ragazzo che ha solo 14 anni. La piaga della droga continua a rovinare tanti giovani e giovanissimi, e le loro famiglie.

Nei dettagli, i poliziotti lo hanno notato fermo in atteggiamento di attesa dietro un’auto parcheggiata. Manifestando un forte stato di agitazione e insofferenza al controllo, il ragazzo ha fornito le proprie generalità e ha spontaneamente consegnato il materiale in suo possesso, tra cui una sigaretta elettronica usa e getta che ha dichiarato di utilizzare abitualmente.

I controlli sul dispositivo elettronico hanno tuttavia permesso ai poliziotti di scoprire che lo stesso era fuori uso e modificato per occultare al suo interno un involucro di cellophane contenente ventotto dosi di cocaina, per un peso di circa 12 grammi. Dalla tasca dei pantaloni il quattordicenne ha inoltre estratto la somma in contanti di 250 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio accartocciate singolarmente (nella foto sotto).

A causa dell’atteggiamento non collaborativo del minore, che ha rifiutato di fornire indicazioni utili sul reperimento della sostanza, sui propri genitori e sul domicilio effettivo, si è reso necessario l’accompagnamento negli uffici del Commissariato.

Gli agenti della Squadra Volante, successivamente, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di Galatina, alla presenza dell’esercente la responsabilità genitoriale, che ha dato esito negativo, così come la perquisizione personale.

Informato dell’arresto, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce ha disposto il trasferimento del quattordicenne presso il Centro di Prima Accoglienza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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