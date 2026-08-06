FRUCHTL SALUTA E VA A SALISBURGO. L’AMMINISTRAORE DELEGATO SANDRO MENCUCCI SI DIMETTE ALL’IMPROVVISO

(Rdl) ________________ L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo con percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Fruchtl all’FC Red Bull Salisburgo. ______________

Il portiere edesco, ‘chiuso’ da Falcone, dopo due anni di panchina, avrà ora modo di farsi valere da titolare e in una squadra titolata, l’ambizioso club austriaco del Salisburgo.

Intanto ieri sera tramite social sono arrivate le dimissionidell’amministratore delegato Sandro Mencucci: «In data odierna ho presentato le mie dimissioni da Amministratore Delegato dell’Unione Sportiva Lecce. Desidero ringraziare tutta la società giallorossa, in special modo il Presidente Saverio Sticchi Damiani, con il quale fin dal maggio 2022 si è instaurato un rapporto di massima fiducia e sincera collaborazione. Assieme a tutte le componenti della società e con la nostra calorosa tifoseria in questi anni sono stati raggiunti dei traguardi eccezionali ed il mio più sincero auspicio è che si possano continuare a scrivere pagine di storia giallorossa».

Dimmissioni improvvise, come quelle di due mesi fa del direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino che le aveva motivate con questioni personali: da ricordare che Mencucci, di Firenze, era arrivato a Lecce proprio grazie alla stima di Pantaleo Corvino, con il quale aveva lavorao alla guida del club viola. Queste di ieri invece non spiegate e comunicate in maniera inusuale con un post su Facebook dal dirigente del club giallorosso, per giunta proprio nella fase cruciale del calciomercato.

Non ci sono al momento reazioni ufficiali da parte della società.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 2 agosto scorso

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