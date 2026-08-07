CONTROLLI A BONCURI DI NARDO’

(Rdl) ______________________ Ieri è stato svolto un servizio straordinario di controllo presso la Foresteria Boncuri di Nardò, con la partecipazione congiunta della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Nardò.

In particolare, le Forze dell’Ordine hanno proceduto allo sgombero dell’area esterna occupata abusivamente che, al contempo, è stata bonificata con l’ausilio di una ditta specializzata nella raccolta di rifiuti: sono stati infatti rimossi rifiuti di vario genere e prelevati materassi, bombole di gas e mobilio fatiscente utilizzato per il bivacco notturno. Degli occupanti abusivi presenti nella struttura, otto in mattinata hanno lasciato l’alloggio senza alcuna turbativa dell’ordine pubblico, mentre per altri cinque è stata accertata, da parte di Arpal, la sussistenza di un regolare contratto di lavoro.

Nel corso dell’operazione sono state effettuate settantadue identificazioni ed avviate le procedure di espulsione per due cittadini irregolari.

Nell’ambito del medesimo servizio, infine, la Guardia di Finanza ha svolto specifici controlli finalizzati a verificare la regolarità degli oneri a carico delle imprese, nonché il rispetto degli obblighi di organizzazione e sostenimento dei costi del trasporto dei lavoratori dal luogo di accoglienza ai siti di lavoro. Tali verifiche si inseriscono nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle forme di intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo.

Il Prefetto di Lecce, nell’esprimere il proprio ringraziamento alle Forze di Polizia per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’esecuzione dell’operazione condotta, ha sottolineato l’importanza dell’azione sinergica messa in campo da tutte le componenti istituzionali coinvolte. Ha evidenziato, altresì, come la serietà e la credibilità della nuova governance, sperimentata nella Foresteria, risiedano anche nel rigoroso rispetto delle disposizioni emanate per l’accoglienza dei migranti.

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