INTERVENTO DELLA POLIZIA POSTALE PER UN CASO DI RICATTO ‘A LUCI ROSSE’
(Rdl) __________________ La Polizia di Stato nei giorni scorsi ha eseguito una perquisizione nei confronti di un uomo di 60 anni, residente in Salento, soto indagine della magistratura per stalking e diffusione illecita di immagini intime.
Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia della donna vittima di atti persecutori, culminati con la condivisione di immagini che l’indagato avrebbe ottenuto, senza il consenso della compagna, durante i momenti di intimità e con la cui diffusione mirava a piegarne la volontà.
Le tempestive attività investigative svolte dalla Polizia Postale di Lecce, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, che prosegue le indagini sul caso, hanno consentito intanto di intervenire subito, evitando che la condotta persecutoria potesse proseguire.
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