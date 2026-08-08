GIOVANE TURISTA BOLOGNESE MUORE IN MARE A RIVABELLA DI GALLIPOLI

(Rdl) ____________________ Tragedia in mare, ieri pomeriggio, a Rivabella di Gallipoli, dove è morto mentre faceva il bagno un ragazzo di 19 anni, di Bologna, del quale non sono state rese note le generalità, in vacanza con amici nel Salento.

Per cause ancora da accertare, è andato a fondo e non è più riemerso a galla. Dato l’allarme, è stato recuperato dai bagnini del lido vicino e portato a riva. Qui alcuni bagnanti prima e i sanitari del 118 poi hanno cercato a lungo di rianimarlo, ma è stato tutto inutile.

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LA RICERCA nel nostro artiolo di ieri

Category: Cronaca